«Solo tres jugadores se van a quedar fuera de la convocatoria para Mendizorrotza por Covid»

La Real Sociedad visita mañana al Alavés en Mendizorrotza (18.30 horas) con la incertidumbre de saber «con qué jugadoras va a poder contar», ha reconocido en la previa del partido de Liga su entrenador, Imanol Alguacil. «En estos momentos solo tres se iban a quedar fuera, los demás están disponibles, pero como todavía no tenemos los resultados de los test hasta última hora no podré hacer la convocatoria definitiva». Según el oriotarra, «como no es la primera vez que nos sucede algo así afrontamos la situación con tranquilidad. Algunos jugadores del Sanse han estado entrenando con nosotros y salvo uno de la primera plantilla, el resto ha podido hacer cosas en casa. Y el que quedaba entrenará hoy», ha expresado.

Para Imanol «no ha sido la semana más sencilla pero la verdad es que es como si hubieran estado disponibles durante la semana. Nos ha tocado adaptarnos a las circunstancias y aunque no sé en qué estado físico podemos llegar, nuestro objetivo es ser mejores que el Alavés y ganar el partido, que es lo que queremos», ha añadido. Sobre el rival, Alguacil destaca que «vamos a ver un equipo de Mendilibar, el Eibar de Mendilibar diría yo. No sé si harán un 4-4-2, un 4-3-3 o jugarán con cinco atrás, pero lo que sí tenemos claro es lo que presionan, dónde lo hacen y que va a ser un partido complicado».

Para la cita la Real no podrá contar todavía con Rafinha, quien no podrá ser inscrito en la Liga hasta este lunes, día 3. Sobre él, su nuevo mister ha indicado que «ya sabéis el potencial que tiene como jugador. Físicamente hay que ver cómo está porque lleva tiempo sin jugar partidos. Pero sé que se puede adaptar rápido y que puede jugar en varias posiciones. A los buenos apenas les cuesta integrarse».

Preguntado por quién ocupará la portería, el máximo responsable del banquillo txuri-urdin insiste en que «para mí no hay debate. Los dos porteros son iguales que los jugadores. Los dos están fenomenal. Remiro, antes incluso de que jugara mal, estaba haciendo un año muy bueno, pero es que Ryan está trabajando igual que él. Así que esa es la mejor noticia tanto para el equipo, como para el club y para mí. Voy a poner al que crea que para ese partido sea mejor».

Y acerca de Adnan Januzaj y todos los rumores que le rodean durante estas navidades, Alguacil considera que «a 'Janu' es difícil de pillarle», ha dicho mientras reía. «Vete a saber lo que pasa por su cabeza o la de su representante, porque muchas veces una cosa es el jugador y otras, su agente».

Según el técnico de Orio, «lo que tenemos claro aquí es lo que queremos o quiero de 'Janu'. Que es trabajo a diario al máximo para sacar lo mejor de él porque considero que aún no ha tocado techo. Ha hecho buenos partidos pero tiene margen de mejora».

Deseos para 2022

En lo social, el entrenador txuri-urdin espera «poder abrazarnos cuanto antes como dios manda. Y es que son tantas las muestras de cariño recibidas en estos momentos malos para el equipo que eso me hace sentir feliz, orgulloso», ha remarcado. Y en lo deportivo, cuenta el técnico, «a ver si podemos seguir manteniendo esa pasión que hemos generado en la afición de la Real. Ya no hablo de ganar títulos, meternos en la Europa League y demás, simplemente que me venga un aficionado y me diga que está orgulloso de la Real», ha concluido.