Con una sonrisa de oreja a oreja salió Imanol Alguacil a rueda de prensa tras la victoria de su equipo. Lo resumió en pocas palabras. «Día y noche redonda. Victoria, gol de Oyarzabal, vuelta de Barrenetxea, récord en el Reale...», comenzó.

Suspiraba al preguntarle por lo que había sentido tras el pitido final. «Pf... Me imagino que lo mismo que vosotros. Vamos terceros en la tabla aunque no importe ahora, estamos bien en Copa, Europa... Soy de los que me iba a la cama de mala leche cuando perdía la Real. Imagínate lo que supone vivir noches como ésta», expresó con satisfacción.

A la hora de realizar la lectura del encuentro apuntó que «todo ha sido importante, el partido por ritmo ha sido muy intenso y duro. Las cosas se han hecho muy bien, ellos en el trabajo defensivo han metido gente por dentro pero hemos sido capaces de hacer ocasiones y contrarrestarlo. Ellos son un equipo muy valiente y en todos los partidos hacen muchas ocasiones y hoy –por ayer– no las han hecho y eso quiere decir que hemos hecho un gran trabajo defensivo. El partido se ha roto con el penalti en la segunda mitad», profundizó.

«Tenemos una plantilla que hacía años que no sentía tanto como ésta»

La clave de la victoria fue «la actitud y el trabajo de todo el equipo desde el comienzo hasta el final», comentó el oriotarra, poniendo en valor el compromiso tanto de Sorloth como del resto de compañeros. «Estoy feliz del compromiso de Sorloth, pero orgulloso por el de todos. El noruego es uno más para eso, tenemos una plantilla que hacía años que no sentía tanto como ésta».

Pese a que los aficionados del Athletic apuntaban al penalti como jugada polémica, Imanol lo tenía claro. «Ha habido bastante más, eso es un detalle, sinceramente no sé si Yeray le ha tocado o no. Take se quedaba solo y dudo mucho que se haya tirado. Ha habido mucho y muy bueno. Toma y daca, el segundo tiempo estaba más igualado», continuó.

Ahora ya pienso en lo siguiente, en el partido copero ante el Mallorca. «Queremos más. Para seguir así hay que hacer este tipo de partidos. Hay que pensar en el martes, que es un partido igual o más importante que éste».