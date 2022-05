El Madrid tiene que ganar al Betis para echar una mano a la Real, que aspira a terminar quinta

Esta noche tanto en el Santiago Bernabéu como en Vallecas se disputan partidos que deberían haberse jugado en la misma franja horaria que otros encuentros en los que están en juego los mismos objetivos. A la Real y a sus aficionados nos les queda más remedio que encender esta noche la televisión para ver el Real Madrid-Betis que se jugará en Chamartín. Los realistas necesitan que los blancos ganen para tener opciones de ser quintos 50 horas después.

Pese a que el Real Madrid tiene la Champions League a la vuelta de la esquina, los merengues van a utilizar el Madrid-Betis como 'sparring' para preparar la gran final ante el Liverpool.

Hoy

Real Madrid-Betis (Mov. LaLiga) 21.00

Rayo-Levante (Mov. LaLiga1) 21.00

Mañana

Valencia-Celta (Mov. LaLiga 1) 17.30

Domingo

Elche-Getafe (Mov. LaLiga1) 17.30

Osasuna-Mallorca (Mov. LaLiga) 20.00

Granada-Espanyol (Mov. LaLiga2) 20.00

Alavés-Cádiz (Mov. LaLiga3) 20.00

Real Sociedad-Atlético (Mov. LaLiga1) 22.00

Sevilla-Athletic (Gol) 22:00

Barcelona-Villarreal (Mov. LaLiga) 22.00

Clasificación

EQUIPO PT J G E P GF GC

1 Real Madrid 85 37 26 7 4 80 31

2 Barcelona 73 37 21 10 6 68 36

3 Atlético 68 37 20 8 9 63 42

4 Sevilla 67 37 17 17 4 52 30

5 Betis 64 37 19 7 11 62 40

6. R. Sociedad 62 37 17 11 9 39 35

7 Villarreal 56 37 15 11 11 61 37

8 Athletic 55 37 14 13 10 43 35

9 Osasuna 47 37 12 11 14 37 49

10 Celta 46 37 12 10 15 43 41

11 Valencia 45 37 10 15 12 46 53

12 Rayo 42 37 11 9 17 37 46

13 Espanyol 41 37 10 11 16 40 53

14 Getafe 39 37 8 15 14 32 38

15 Elche 39 37 10 9 18 37 51

16 Granada 37 37 8 13 16 44 61

17 Mallorca 36 37 9 9 19 34 63

18 Cádiz 36 37 7 15 15 34 51

19 Levante 32 37 7 11 19 47 74

20 Alavés 31 37 8 7 22 31 64

Por ello, el técnico italiano tiene previsto utilizar a los mismos once jugadores con los que iniciará el encuentro de París, con la única expepción de David Alaba, que es baja y no jugará ante el Betis. «Queremos despedirnos bien. El objetivo es el de siempre, claro, saldremos al partido ante el Betis a ganar. Queremos tener una buena dinámica en el equipo», declaró en rueda de prensa. Es por eso que el 'once' blanco podría ser algo parecido a Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Valverde, Vinicius y Benzema. Un equipo absolutamente reconocible capaz de ganar al Betis, después de que los blancos golearan la semana pasada al Cádiz con un equipo lleno de suplentes.