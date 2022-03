Todavía restan cinco partidos para conseguir ganar la liga de las mortales en la Primera Iberdrola, pero a Maddi Torre, capitana del equipo y recientemente renovada, se le ha escapado inconscientemente una frase ambiciosa. «Podemos hacer un buen papel en la Champions League». La Real tiene que sellar todavía el pasaporte europeo, pero el vestuario «lo ve más cerca que nunca, aunque queda lo más difícil de todo», ha declarado la canterana en rueda de prensa.

La Real piensa en gigante. «Para hacer algo grande tenemos que jugar como grupo, el ambiente es buenísimo y nos ayudamos las unas a las otras porque nos queremos mucho. Eso se nota sobre el campo», ha insistido la central «Tenemos opción de hacer historia, ganamos la Copa y ahora quiero defender esta camiseta por Europa», ha verbalizado sin miedo.

Iraia Iparragirre, al igual que Torre, ha renovado hasta 2023. Lamentablemente no podrá ayudar al equipo en el tramo final de la temporada al estar lesionada. «Llegué hace siete años y no pensaba que iba a vivir estos años, está cerca el segundo puesto, pero no está todo hecho», ha parado algo los pies a su compañera. Para la lasartearra estar en la Real «supone algo grande, es un privilegio disfrutar de este equipo», ha confesado con una sonrisa de oreja a oreja.

La lateral ha querido ser algo más prudente de cara al objetivo de ser segundas. «La meta es palpable, pero la presión aumenta y no quieres dejar pasar ningún punto. Estamos segundas y eso también exige mentalmente. El cansancio también se nota y se pueden ir puntos, pero está claro que lo tenemos bien encarrilado». Esa sensación, la de estar rozando el subcampeonato con la punta de los dedos, genera a Iraia «mariposas en el estómago». La Real aventaja en siete puntos al Atlético y en nueve a Granadilla y Real Madrid. Ya lo saborean.