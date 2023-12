Luis Enrique: «La Real era la mejor opción. Estamos encantados, pero va a ser un duelo difícil»

El todopoderoso París Saint Germain afronta mañana su último duelo en liga del año, aunque su actualidad sigue pasando por el sorteo de los octavos de final de la Champions League que este lunes les emparejó con la Real Sociedad. La sensación en la capital parisina es la de respeto hacia los txuri-urdin, pero también la de haber evitado en el sorteo a otros rivales con mayor poso europeo con el Manchester City, el Real Madrid o el Bayern Munich. Su técnico, Luis Enrique Martínez, es de esa opinión y este martes ha confesado sin reparos que la Real «era la mejor opción» en el sorteo de ayer.

«Quería volver a España y la Real Sociedad era la mejor opción del sorteo. Estamos encantados. San Sebastián es una de las ciudades más bonitas del país y está cerca de Asturias», ha explicado el técnico del PSG en la rueda de prensa previa al duelo contra el Metz. Eso sí, Luis Enrique, exseleccionador español, ha avisado del potencial realista y ha dejado claro que «van a ser partidos muy complicados».

«Conocemos cómo juegan. Conozco a los jugadores que han entrenado en la selección conmigo y también al resto. Son muy buenos, tiene un gran entrenador, una gran afición y saben a lo que juegan. Han quedado líderes en un grupo con el Inter de Milán, subcampeón de la pasada Champions... juegan muy bien al fútbol», ha señalado el técnico asturiano.

Luis Enrique cumple sus primeros meses al frente del PSG. Un inicio que valora de forma «positiva». «Es el inicio de una nueva etapa en el club con los nuevos jugadores incorporados este verano. Estoy más que satisfecho de los resultados. El grupo difícil en la Champions nos ha venido muy bien», ha confesado el entrenador. Eso sí, aclara que todavía les falta «tener opciones de disputar todos los títulos de verdad».

Con Mbappé, «como novios»

Uno de los principales atractivos de la eliminatoria entre Real y PSG será el poder ver en el Reale Arena a la estrella francesa Kylian Mbappé. En jugador parisino todavía no ha aclarado su futuro y el de mañana es el último encuentro antes de que pueda disponer de total libertad para negociar su próximo contrato con cualquier equipo, ya que finaliza si unión con el PSG en el verano de 2024. Luis Enrique ha explicado que su relación con las estrella francesa es «perfecta. No somos novios porque él no quiere. Tengo cercanía con la mayoría de jugadores y con Kylian es así. Somos bromistas y tenemos un relación cercana».

Eso sí, Luis Enrique ha sembrado de dudas todavía el futuro del futbolista parisino. «Tiene 25 años, espero que siga ganando títulos individuales y colectivos. Y espero que lo haga aquí», ha añadido.