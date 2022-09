Luis Enrique, en el partido entre Portugal y España de la UEFA Nations League. / efe

Selección de España Luis Enrique: «¿Mikel Oyarzabal? Mejor no decir nada» El seleccionador, preguntado por el atacante de la Real Sociedad, afirmó que «mejor me callo, porque si no alguno se puede enfadar». El técnico asturiano dejó entrever el martes por la noche que se malinterpretaron sus palabras sobre el eibartarra y su interés sobre su estado físico