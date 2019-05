Luis Enrique no estará pero «no se le busca sustituto» Sábado, 18 mayo 2019, 10:49

Luis Enrique no dirigirá a España contra Islas Feroe y Suecia como ya sucediera en Malta. Pese a ello, la Federación asegura que el compromiso con él es total y que no se le está buscando un sustituto, mostrando su malestar porque se haya rumoreado que Abelardo podría ser su reemplazo :«El seleccionador no estará durante la concentración ni en los dos próximos partidos. El compromiso de la Federación con el seleccionador es total, sigue vigente y seguirá vigente, esperamos contar con el seleccionador mucho tiempo. Tiene nuestro apoyo y no nos marcamos ningún plazo en esta situación que atraviesa Luis Enrique».