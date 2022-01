El lugar que le corresponde

Ganar con sufrimiento sabe mejor. ¡Pamplinas! No me digan que ayer hubieran disfrutado más con un 3-0 o un 4-0 a favor y con un plácido final. O que la Real hubiera vencido con dos de diferencia la final de Copa y los últimos minutos hubieran estado acompañados de olés y bulerías. Ciertamente no es que el Celta apretara al final porque Remiro solo se ensució los guantes en un par de salidas de puños. El de Cascante ayer pudo hasta ojear un libro porque los gallegos ni le inquietaron.

La Real duerme en puestos europeos, pegado a los cuatro primeros. Veremos qué ocurre hoy pero no es una frivolidad decir que es el lugar donde la Real merece estar visto lo que ha hecho esta temporada. Está ahí a pesar de una racha de dos puntos de 18 cortada ayer, luego hay que subrayar que solo perdiera un encuentro en las primeras trece jornadas y que estuviera doce imbatido. Y una pregunta nos merodea, por lo menos a mí. No está desplegando la Real ese fútbol preciosista del año pasado o el anterior. Hasta Imanol lo deslizó el viernes. «Nos queda margen de mejora». Confiemos en que el oriotarra tenga razón y el juego dé una vuelta de tuerca.

Lo mejor Volver a ganar sitúa a la Real circundando los puestos de Champions, donde debe estar

Estar arriba en la clasificación, jugar bien y conseguir resultados genera expectativas en la afición y en el entorno que se entienden mirando lo que le viene encima. Todos los encuentros de Liga van a entrañar una dificulta desmedida, se viene un partidazo de Copa ante el Atlético en casa -pocos rivales hay que tanto gusta ganar a la afición- y el Leipzig se cruzará en la agenda realista en apenas un mes. Todos son retos de altura máxima.

¿Quién pitaba ayer?

El inicio del partido puede que pasara a los anales del fútbol. No recordaba tantos saques de banda en los primeros diez minutos. Una conducción de Aihen como acción más diáfana cortó el partido de tenis en el que se convirtió el choque.

Lo peor Terminó en gol felizmente pero se desaprovechó otro uno contra uno como ocurrió en Leganés

No hubo sobresaltos arbitrales y no nos acordamos de quién pitó ayer. Y eso que el VAR actuó para invalidar el gol de Aritz que hubiera supuesto la tranquilidad absoluta. De eso no se queja la hinchada blanquiazul. Efectivamente la tecnología sirve para eso. Ayer salió cara pero seguro que en algún otro momento sale cruz. Me acordé de Mateu en el minuto 20 de partido. En una acción que puede que pasara desapercibida. Una jugada calcada a la de Isak y Januzaj en Cornellá. Sin embargo en cuanto el balón , en un ataque celtiña, impacta en el árbitro, éste detiene el juego y hay balón a tierra. Sin estridencias ni parafernalias ni circunloquios habituales en el trencilla valenciano. El pobre Cuadra Fernández, lo único que tuvo que aguantar fueron las continuas protestas de Iago Aspas. Un taladro.

Hablemos del gol de Oyarzabal. Maravilloso. Por lo que supone estrenar el marcador. Cada vez es más importante adelantarse porque en este fútbol moderno marcar y dar un par de pasos atrás es común denominador en todos los equipos. El 'capi' sigue a lo suyo. Ahora bien. Me quedé pensando en otro uno contra uno que se desaprovecha. Dos contra el Leganés, ambos de Isak, más el de ayer de Oyarzabal aunque felizmente el capitán logró batir a Dituro. Partidazo del '10' de quien no hay duda de que es el alma máter de esta Real.

A destacar No habrá fútbol la semana que viene y el siguiente choque será el de Copa ante el Atlético en Anoeta

Un equipo que no pudo contar con Silva, que se lesiona Isak -esperemos que no sea grave su dolencia en el tobillo-, que su sustituto (Sorloth) es baja por Covid y que Imanol debe hacer debutar a Rafinha. El fondo de armario del oriotarra funcionó a las mil maravillas. Y sale Guevara y el gasteiztarra se marca un partido muy solvente. Aihen cumple, Janu deja un par de pinceladas, Portu lo intenta (ay cómo vamos a celebrar su primer gol liguero...) y Merino merece el gol tras varios cabezazos. El siguiente encuentro oficial será el de Copa. Un partidazo. Y en una fecha muy especial. Qué felices nos haría sacarlo adelante...