Lucía Rodríguez, seguida por la Real, deja el Madrid

Una de las jugadoras seguidas por la Real femenina, la lateral Lucía Rodríguez, confirmó ayer mediante una carta difundida en redes sociales que la próxima temporada no continuará vinculada al Madrid CFF. Eso sí, Rodríguez no aclara cuál será su próximo destino, aunque el club guipuzcoano es uno de los mejor posicionados. La Real necesita una lateral derecha sobre todo tras la salida al Espanyol de Paola Soldevila, catalana.

En su misiva de despedida comienza explicando que la recientemente finalizada campaña 18/19 ha sido «una de las más especiales por todo lo que he llegado a aprender y a disfrutar con el equipo».

En sus palabras, Rodríguez, de veinte años, quiso también «agradecer el trato que siempre se me ha dado» a todos los miembros de su antiguo equipo, ya que le han permitido cumplir uno de sus «sueños», que no es otro que poder «debutar en Primera División en casa». Por último, quiso también dar las «gracias a toda la gente que estuvo apoyándonos durante la temporada aunque las cosas no fueran bien». Habrá que ver si en próximas fechas la Real cristaliza su interés.