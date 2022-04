Sin Lucas, los focos apuntan a Pere

El estigma que le ha perseguido a la Real Sociedad durante toda la temporada –esperemos que no haya sustos de última hora en el mes y medio de competición que le quedan– en forma de lesiones, hay veces que se sienta en la caseta contraria. El Elche no va a poder contar para el choque de hoy con su máximo artillero, Lucas Boyé. El ariete argentino sintió algunos molestias en el choque del pasado fin de semana ante el Athletic y en las pruebas posteriores se certificó que debía aguardar un mes de reposo por un problema en su aductor izquierdo. No hace opositar a ganar el galardón al 'fair play' pensar que es una buena noticia para los intereses realistas, pase lo que pase cuando el balón eche a rodar a las seis y media de la tarde, que Boyé no se vista de corto. A la Real le lleva pasando durante toda la temporada y a veces parece darle algo de justicia que el contrario tenga bajas de peso en sus plantillas.

Es el máximo ariete del conjunto ilicitano con siete dianas en liga, empatado con el exjugador del Eibar Pere Milla. Más que la cifra de tantos del internacional con la albiceleste, su presencia es básica en el esquema del Elche. Lo fue para Fran Escribá en los catorce encuentros que estuvo en el banquillo del Martínez Valero y lo es para Francisco.

No hay que negar la evidencia de que la defensa realista va a tener, a priori, una tarde más sosegada sin Boyé. Ha sido titular en 21 de los 23 encuentros ligueros que ha disputado con la camiseta del Elche aunque sus goles no han dado muchos puntos, seis. El triunfo ante el Villarreal (1-0) y los empates ante Espanyol (2.-2), Mallorca (2-2) y Real Madrid (2-2). En dos ocasiones el delantero argentino marcó pero sus goles no sirvieron para puntuar. Fue ante el Rayo Vallecano y Valencia a domicilio, en ambas ocasiones con idéntico resultado: 2-1.

Entre Lucas Boyé y Pere Milla, siete tantos para cada uno, han anotado casi la mitad de los goles del Elche, 14 de 31

Las medias al revés

La ausencia del máximo goleador del Elche y jugador con más peso en el ataque ilicitano, le pasa el testigo de la responsabilidad a Pere Milla. El ilerdense lleva también siete tantos, como Boyé, pero solo ha sido titular en trece encuentros, ocho menos que su compañero. Eso sí, entre los dos aseguran casi la mitad de los goles que ha marcado el conjunto alicantino. 31 en total y catorce para sus dos delanteros. En tercer lugar aparece Fidel con cinco dianas.

Milla, en su paso por la Sociedad Deportiva Eibar hace tres temporadas, se convirtió en un arrasatearra de adopción. Decidió tener su domicilio cerca de Atxabalpe, lugar habitual de entrenamiento en el club armero, a donde acudía a entrenar en una bicicleta eléctrica. Hoy será una de las principales amenazas del conjunto franjiverde para la defensa txuri-urdin. Milla abraza esa ley no escrita de que los futbolistas se rigen por ritos y costumbres. El delantero lleva las medias del revés, por alguna razón no desvelada.

El rival de la Real ansía lograr los tres puntos para dar un pase de gigante hacia la salvación y llegar así a los 34 puntos. Por contra, el equipo de Imanol quiere llegar a los 54 puntos para presionar a Betis y Atlético de Madrid, que quedarían a dos y tres puntos respectivamente en caso de triunfo en el Martínez Valero.