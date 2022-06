Real Sociedad «Me quedo con la Copa y con la sensación de haber sido muy querido», dice Sangalli en su adiós El donostiarra se despide de la Real Sociedad en una emotiva carta en la que lamenta «no haber podido hacer más, de no haber podido realizar toda mi carrera aquí»

«Hace 15 años me montaba en el autobús que me llevaría cada día a Zubieta. Atravesar todas las categorías, todas las etapas y llegar al primer equipo. Cumplir un sueño, mi sueño. Hoy me toca despedirme de la Real, de la que ha sido mi casa y de lo que ha sido mi vida». Este es el primer párrafo de la carta de despedida que Luca Sangalli h