«Cuando te dan la noticia te asustas un poco, pero no lo he pasado tan mal»

López Ufarte, positivo por Covid «Cuando te dan la noticia te asustas un poco, pero no lo he pasado tan mal» El exjugador txuri-urdin, que tuvo que ser hospitalizado por una neumonía bilateral, continúa con su tratamiento en casa y dice estar ya «en perfectas condiciones»

Roberto López Ufarte, una leyenda txuri-urdin, ha vivido unos días complicados tras haberse contagiado con Covid-19. El exfutbolista, que ejerce ahora de colaborador en El Diario Vasco, tuvo que ser ingresado en el hospital este fin de semana aquejado de una neumonía bilateral. Eso sí, al poco tiempo pudo volver a su hogar y desde hoy ya puede pisar la calle, aunque deberá continuar con su correspondiente tratamiento con corticoides y tomando todas las precauciones posibles.

«No lo he pasado tan mal, aunque cuando te dan la noticia del positivo, te asustas un poco,- reconoce López Ufarte en una entrevista en el programa El Larguero de la Cadena Ser-. En torno al octavo día me entra un poco de fiebre (38.4º), y fue entonces cuando decidimos ir a urgencias para saber qué hacer. Tras una radiografía de tórax, me dijeron que tenía una neumonía bilateral y que era mejor estar en observación».

Por suerte, el tiempo de estancia en el hospital del exjugador txuri-urdin fue breve. «De los que estábamos en esa planta, yo era el que mejor se encontraba. Había mucha más gente mucho peor que yo. Viendo que respondía bien al tratamiento, los médicos me mandaron a casa en día y medio. Estoy en perfectas condiciones».

López Ufarte, de 63 años, desconoce cómo pudo contraer el coronavirus. «Estoy vacunado con las dos dosis, tomo todas la precauciones posibles, de todos mis contactos estrechos ninguno ha dado positivo, no soy de los que salgo y cuando voy de paseo lo hago con mascarilla… ¿Dónde me contagié? No lo sé. Es posible que en algún micrófono, en algún brote del colegio de mis nietas o cuando tras el partido del Real Madrid salí corriendo a casa porque tenía que entrar en directo en televisión y acabé calado… No lo sé. Yo creo que lo vamos a pasar todos».

Tras un fin de semana ingresado por una neumonía bilateral derivada por el COVID ya estoy en casa recuperándome. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Cuidaos mucho estas Navidades #COVID19 Roberto López Ufarte (@rlopezufarte) December 19, 2021

Bajón de la Real Sociedad

Robrtyo López Ufarte también tuvo tiempo de analizar la situación del equipo txuri-urdin, inmerso en una mala racha de resultados en liga que le ha llevado a encadenar cuadro derrotas seguidas, la última este pasado sábado ante el Villarreal (1-3). «Sí, ha sufrido un bajón, el rendimiento no es el mismo, pero no le busquemos excusas: hay otros equipos también con buenas plantillas y es difícil poder competir todo un año entero contra conjuntos tan fuertes como el Real Madrid, el Sevilla, el Atlético, un Valencia que viene de atrás o un Betis que está jugando muy bien pese a la derrota ante el Athletic de la última jornada…. La Real Sociedad tiene buenos jugadores y podrá intentar luchar y estar entre los 6-7 primeros»..