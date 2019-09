Real Sociedad Llorente: «El césped de Anoeta está muy bien. No tiene nada que ver con el del año pasado» Rueda de prensa de Llorente / RS Diego Llorente asegura que Anoeta ha causado «muy buena impresión» al equipo en el entrenamiento de este miércoles GAIZKA LASA Miércoles, 11 septiembre 2019, 14:48

Recién aterrizado del entrenamiento que el equipo ha realizado este miércoles en Anoeta, Diego Llorente ha señalado que «el césped no tiene nada que ver con el del año pasado. El año pasado estaba blando y favorecía los resbalones. Ahora no tiene nada que ver. Está muy bien». También a asegurado que «a todos los que hemos estado allí hoy entrenando el nuevo Anoeta nos ha dado muy buena impresión. Cuando no ves ni vallas altas ni cosas de obras, ves un estadio espectacular. Hoy para todos estar allí ha sido un motivo más de sumar ganas para que llegue el sábado y poder dar a la afición todo lo que se merece«.

«Por ganas no nos van a superar»

Respecto a la actualidad de la plantilla, pese a haber estado ausente una semana por compromiso con la selección, Llorente ha afirmado que «el equipo ha trabajado bien, ha seguido mejorando y en este inicio de la semana la gente está muy enchufada e ilusionada por revertir la sensación que nos dejó el último partido. Por ambición y ganas no nos van a superar. Tenemos muchas ganas de que llegue este partido. Es el estreno del nuevo estadio y vamos a ir a por todas el sábado».

Es consciente de que el Atlético de Madrid llega bien, pero «también nosotros llegamos bien. El último partido no sacamos el resultado deseado pero por eso no llegamos peor. Hasta ahí había muy buenas sensaciones, y no nos tenemos que dejar llevar porque no saliera bien un día. Hay que mirar atrás solo para corregir errores».

«El balón desde atrás sí, pero con cabeza»

El modo de juego utilizado, sacando el balón desde atrás, metió en problemas al equipo en San Mamés, aunque Llorente ha explicado que «empezaría a generar inseguridad si lleváramos muchos partidos en estas situaciones. Pero una mala sensación un partido no es motivo suficiente para replantearse el estilo. Nos gusta jugar de atrás y eso también significa conectar con los de arriba a veces. Es una de las cosas que estamos practicando: sacar el balón desde atrás sí pero con cabeza y que no sea un arma para el rival».

El central realista se verá las caras el sábado con Joao Felix, delantero estrella del Atlético. El madrileño ha asumido que «cuando un equipo apuesta tan fuerte por un jugador es porque ha visto algo en él. Ahora se está demostrando que tiene cualidades muy buenas. El Atlético tiene jugadores determinantes que esperamos parar. La clave reside en la fuerza colectiva: las ayudas, las coberturas... todo lo que sea estar en superioridad numérica contra el rival, ahí podemos ganar las individualidades.

«Hubo alguna propuesta concreta» en verano

Respecto a las ofertas que pudo tener en verano para abandonar Donostia, ha reconocido que «hubo intereses por parte de algunos equipos y alguna propuesta concreta pero mi cabeza estaba en la Real. Me queda un pasito más por dar aquí. Yo y mi entorno hemos decidido seguir aquí, seguir creciendo junto a la Real. Ahora que ya ha empezado temporada, todo eso ya ha pasado y mi cabeza solo piensa en la Real».