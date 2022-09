Imanol Alguacil: «Llegará algún día que acertemos todos» Imanol lamenta no poder sentenciar el partido, aunque valora un triunfo trabajado y solo piensa en «lo que viene después del parón» de selecciones

Alegre pero suspirando apareció ayer Imanol Alguacil en sala de prensa tras la victoria ante el Espanyol. «Me voy contento por una victoria justa y merecida, pero con terrible pena de no haber materializado lo que generas y de haber marcado esos dos tantos cuando menos nos los merecíamos. Hemos vuelto a tener muchas ocasiones jugando bien. El primer tiempo ha sido bueno y el segundo durante fases, pero no hemos acertado y al final sufres», expresó en su primera lectura de partido. Con esperanza, apuntó después: «Llegarán algún día, acertaremos todos y ganaremos más fácil, si no a alguno le va a dar un infarto».

Hubo que remar hasta el final, tan bien como lo hicieron las mujeres de su pueblo para llevarse la liga y la Bandera de la Concha al que quiso felicitar el técnico. «Felicitarles por lo conseguido, vamos a tener que traerles más para que hagan el saque de honor». Conscientes de los puntos fuertes pericos, lamentó «el despiste de los jugadores que se han confundido y han decidido mal», que propició el empate.

Pero si hay algo con lo que se quedó el oriotarra ayer es por la insistencia de sus pupilos. «Lo importante es generar. Viendo jugar así al equipo y disfrutando la afición, habrá veces que se gane o se empate, pero nos iremos orgullosos. Aun así, a ver si de una vez por todas cuando hagamos semejantes partidos podemos marcar más goles y llevarnos una renta de dos goles mínimo», declaró.

Se alegró por la diana de Brais Méndez, dándole suma importancia a que «gente como él, Merino, Kubo, Silva, estén cerca del gol». Dos de ellos, el gallego y el navarro, repitieron en el once respecto al partido del jueves ante el Omonia y el entrenador quiso poner en valor su poderío y el de otros tantos. «Muchos han jugado hoy –por ayer– al 60% y les pedimos que sean igual de agresivos, que presionen como cuando estamos frescos, que seamos dominadores en juego aéreo... Los equipos grandes como Barça o Madrid han fichado porque no les daba para competir cada tres días», argumentó.

Cuestionado por la dureza del calendario, explicó que lo que viene después del parón «es inhumano y no te cuento nada lo de después del Mundial, sobre todo si pasamos en Europa, algo que no ha existido nunca», enfatizó. Ante eso, «no buscaré excusas. Trabajaré para darle solución a la plantilla». Para la vuelta no sabe si podrá contar con Le Normand y espera recuperar «poco a poco» a Carlos Fernández.