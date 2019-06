Real Sociedad La llegada de Remiro hace mover ficha a Rulli Gero Rulli, en una imagen de archivo. / Félix Morquecho El argentino ve amenazada su titularidad y valora si ha llegado el momento de cambiar de aires | Lleva cinco años en la Real Sociedad, a final de 2018 lo pasó fatal cuando vivió tres meses a la sombra de Moyá y no quiere revivir la misma experiencia MIGUEL GONZÁLEZ Domingo, 16 junio 2019, 08:08

La llegada de Remiro, cuyo fichaje por la Real Sociedad fue oficializado el pasado lunes, provocará un vuelco importante en la situación de Gero Rulli, el encargado de defender el marco blanquiazul en las últimas cinco temporadas. La apuesta del club por el navarro cuestiona la titularidad del argentino, quien considera que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en su carrera y cambiar de aires.

Para ello la clave reside en que sus agentes, Luciano Galletti y Facundo Fraga, se presenten en Anoeta con una buena oferta que satisfaga al club y que cumpla también con las expectativas deportivas del jugador. La Real Sociedad ha invertido cerca de diez millones, entre el coste de su fichaje en 2014, cuando abonó 7 millones, y las dos cesiones anteriores con Maldonado. Evidentemente parte de esa cantidad ya la ha amortizado con el rendimiento del guardameta en este último lustro, pero su valor de mercado ronda esos diez millones y esta cifra pudiera servir de referencia para tasar su salida.

Rulli no ha sido ajeno en los últimos meses a los rumores que colocaban a Remiro en la Real Sociedad y sabe que el club ha apostado fuerte por su fichaje, lo que le hace pensar que el navarro estará por delante de él. La pasada temporada ya vivió un mal momento cuando Garitano le relegó al banquillo durante tres meses, entre octubre y diciembre, y tuvo que vivir a la sombra de Moyá. Fue una situación nueva que le superó por momentos pero a la que dio la vuelta a partir de enero cuando, aprovechando la lesión de Moyá, ofreció un buen nivel en la segunda vuelta del campeonato.

Ahora no quiere vivir de nuevo una situación parecida, aunque al mismo tiempo considera que haber superado aquellos momentos de dificultad le han hecho madurar como portero y como persona a sus 27 años. Por eso se ve preparado para afrontar una situación de máxima competencia con Remiro y Moyá, aunque entiende que no sería el escenario ideal para nadie.

Que sus agentes puedan encontrarle un comprador capaz de presentar una oferta interesante en Anoeta antes del 8 de julio se antoja complicado, por lo que en principio lo normal es que comience la pretemporada en Zubieta a la espera de ver qué ofrece el mercado en los meses de julio y agosto.

Rulli está acostumbrado a vivir situaciones de máxima tensión hasta el último momento en la Real. En 2014 se pasó cinco días encerrado en un hotel del aeropuerto de Amsterdam esperando a que se resolvieran los últimos flecos de aquella primera cesión con Maldonado. Un año más tarde llegó directamente a la concentración de Obertraun (Austria) porque hasta la víspera no se había solucionado su segundo préstamo, ya que el Valencia le quería para sustituir a Diego Alves, que había caído lesionado.

Álex Remiro Edad: 24 años; Natural de: Cascante (Navarra); Altura y peso: 1,92 m y 79 kilos; Trayectoria: C.D.Basconia (2012/14), Athletic B (2014/16), Levante (2016, cedido), Huesca (2017/18, cedido), Athletic (2018/19); Contrato: Firma por cuatro temporadas con la Real al quedar libre. Miguel Ángel Moyá Edad: 35 años; Natural de: Binissalem (Mallorca); Altura y peso: 1,85 m y 75 kilos; rayectoria: Mallorca B (2001/04), Mallorca (2002/09), Valencia (2009/11), Getafe (2011/14), Atlético de Madrid (2014/17), Real Sociedad (2017/19); Contrato: Vigente con la Real hasta 2020 + 1 año opcional. Andoni Zubiaurre Edad: 22 años; Natural de: Ordizia; Altura y peso: 1,90 m y 85 kilos; Trayectoria: Real Sociedad B(2015/19). Juega 57 partidos en las dos últimas temporadas con el Sanse. 29 en la temporada 2017/18 y 28 en la 2018/19; Contrato: Firma con la Real hasta 2021.

Ahora es diferente, porque ya conoce el club, la ciudad y sus compañeros y tiene tres años de contrato por delante que le hacen estar tranquilo. Pero una de sus aspiraciones es hacerse un hueco con la selección argentina y para ello necesita jugar con regularidad, algo que con la presencia de Remiro ahora ya no tiene asegurado en la Real Sociedad.

Asimismo, y en el plano afectivo, no está garantizada la continuidad de algunos de sus mejores amigos en el vestuario. Juanmi ha emprendido rumbo hacia el Villamarín, Pardo aguarda la oferta de algún otro club que le garantice jugar más que aquí y el riesgo de que alguien venga a por Willian José siempre está ahí latente. No es algo que sea determinante en la decisión que tome el de La Plata, pero todo suma cuando alguien está pensando en cambiar de aires.

Hasta el momento solo el Mónaco se ha interesado por su situación, pero sin llegar a concretar ninguna oferta a la Real Sociedad. También es verdad que a estas alturas el mercado está bastante parado y tampoco ha habido movimientos en las porterías de los clubes de Europa que hayan producido un 'efecto dominó'.

La Real contempla con tranquilidad los movimientos en la portería porque cuenta con tres hombres de garantías y tiene sus cuentas anuales equilibradas, por lo que no le urge una entrada de dinero. Más si cabe cuando la salida de Griezmann del Atlético en julio le puede reportar 24 millones. Eso le permite no regalar a nadie ni aceptar ventas por debajo del precio de mercado. El ejemplo de Juanmi, traspasado al Betis por 10 millones, ocho fijos y dos en variables, es bastante evidente. No hay que olvidar que la cláusula del argentino es de 40 millones.

Ningún verano tranquilo

Por un motivo u otro, todos los veranos con Rulli han resultado movidos. Valencia, Manchester City, Nápoles y Boca Juniors son clubes con los que se le ha relacionado en época estival. En 2017 fue cuando más cerca estuvo de irse, al Nápoles, pero eran los últimos días de mercado y no había tiempo material para encontrar un sustituto de garantías. El portero no forzó la situación y se quedó en San Sebastián.

Nacido en La Plata hace 27 años, siempre ha sido titular a lo largo de su carrera, con excepción de esos tres meses entre octubre y diciembre de 2018. Tanto en Estudiantes como en la Real. Aquí ha tenido a Zubikarai, Olazabal, Toño y Moyá como suplentes. Nada más llegar hizo olvidar a Bravo con apenas 22 años y a los cuatro meses fue convocado por Tata Martino para la selección argentina. De repente se vio compartiendo vestuario con Messi y compañía.

Ahora con Remiro su condición de titular se ve amenazada y quiere buscar una buena solución que le permita continuar su carrera en otro lugar y deje dinero a la Real. Eso sí, tiene que ser un club más atractivo que el blanquiazul y tampoco es tan fácil de encontrar.