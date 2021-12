Llamamiento a la afición para que acuda este domingo al Reale Arena para apoyar al Sanse

La Real Sociedad ha hecho un llamamiento a la afición txuri-urdin para que acuda este domingo (18. 15 horas) al Reale Arena para apoyar al Sanse en el duelo que enfrentará a los pupilos de Xabi Alonso frente a un rival directo como el Burgos. El club blanquiazul, mediante una campaña que ha lanzado por redes sociales, ha animado a todos los realzales para que se acerquen al estadio amaratarra mediante la difusión de un vídeo acompañado por el siguiente lema: «Acompaña al Sanse en este nuevo reto. Ven mañana al Reale Arena».

En el citado vídeo aparecen imágenes históricas de futbolistas canteranos que han vestido la camiseta txuri-urdin durante las últimas décadas, desde el equipo campeón de los ochenta, con Satrústegui, Arconada, Górriz o Gajate, hasta los más actuales, Illarramendi, Aritz, Oyarzabal o Zubeldia, pasando por los Rekarte, De Pedro o el actual técnico de los potrillos, Xabi Alonso, integrantes de la plantilla que quedó subcampeona de Liga a principios de siglo.

«Todos recordamos a grandes jugadores que han jugado con el Sane, pero nunca con el Sanse en Segunda. ¿Te lo vas a perder?», recita una voz en off mientras se muestran momentos históricos de la Real Sociedad. Asimismo, dos futbolistas de la actual plantilla del Sanse, Roberto López y Aritz Aldasoro, toman parte en el vídeo para pedir el apoyo de los realzales. «Lo más importante no es llegar, si no el camino y queremos que nos acompañéis en este nuevo reto», apunta el maño, a lo que el beasaindarra añade: «Ven al Reale Arena y ayúdanos en este camino. Gora Erreala eta gora Sanse».

845 personas ante el Ibiza

El derbi guipuzcoano frente al Eibar ha sido la mayor entrada que ha registrado hasta la fecha un partido del Sanse esta temporada. Aquella tarde de mediados de septiembre se congregaron en el Reale Arena 6.266 espectadores, una cifra que ha ido decayendo con el paso de las jornadas hasta que frente al Ibiza, hace un mes, solo se acercaran al estadio amaratarra 845 personas. En el último duelo frente al Girona, hace un mes, se congregaro 1898 hinchas.

Esa ilusión que generó el filial txuri-urdin y que parece haber evaporarse rápidamente también está pasando factura a los potrillos en el aspecto púramente deportivo, hasta tal punto que de los ocho encuentro que han disputado como local, los potrillos solo han ganado en uno, en el debut en Segunda División ante el Leganés por 1-0.