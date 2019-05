Listas para rasgar el colchón del Atlético Buen ambiente. Las jugadoras y el cuerpo técnico de la Real sonríen en Zubieta junto a López Ufarte, ante una Leire Baños que bromea con los brazos abiertos. / JOSÉ MARI LÓPEZ El equipo txuri-urdin busca el primer título de su historia en la final de Copa de hoy en Granada IMANOL LIZASOAIN GRANADA Sábado, 11 mayo 2019, 09:19

Dentro de pocas horas la Real Sociedad va a vivir el partido más importante de su historia. El estadio Nuevo Los Cármenes de Granada será el escenario en el que esta noche (20.30 horas, Telecinco) se midan, por tercera vez esta temporada, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Los números dan como claras favoritas a las colchoneras, que el pasado domingo se proclamaron en Zubieta campeonas de Liga por tercera vez consecutiva, tras derrotar a las blanquiazules por 1-3. Pero de nada sirve mirar al pasado. El partido de esta noche es una final y nada tiene que ver con los dos encuentros de Liga.

Sí que vamos a coger el Delorean para retrotraernos hasta el año 2006. Y es que el destino ha querido que el conjunto txuri-urdin se mida al mismo rival contra el que se estrenó en su primer año en Primera División. Fundado en 2004 para jugar en categoría territorial, dos ascensos consecutivos situaron a la Real en la élite del fútbol femenino en 2006. Corría el 10 de septiembre y el sol brillaba en Zubieta. En frente, el Atlético de Madrid, que por aquel entonces no ostentaba la categoría de equipo 'top'. Itsaso Nabaskues marcó el primer gol de la historia del club en Primera y Ain-tzane Encinas, desde los once metros, empataba el partido a dos. Fue el primer punto logrado en la que por entonces se llamaba Superliga Femenina. La Real terminó su primera temporada en la novena plaza con 27 puntos. Garbiñe Etxeberria, actual directora de fútbol femenino txuri-urdin, ejercía de segunda entrenadora. Iñigo Domínguez se encontraba a los mandos de la nave realista.

Trece años después -no queremos ser supersticiosos- Real y Atlético vuelven a verse las caras, aunque esta vez con un título de por medio. Gonzalo Arconada se ha llevado a la capital nazarí a todas las jugadoras, incluida Lete, guardameta del filial. También a Itxaso Uriarte, que pese a lesionarse en la última jornada de Liga, quiere estar en un partido que ninguna jugadora de fútbol quiere perderse. Si, como parece, finalmente la centrocampista gasteiztarra no es de la partida, el técnico podría tirar de Chini Pizarro o Manu Lareo.

Defensa de cinco

Respecto al resto del once, no se esperan grandes cambios. Arconada bien podría saltar al verde de Los Cármenes con una defensa de cinco. Formada por Paola Soldevila, Nuria Mendoza, Maddi Torre, Ane Etxezarreta y Marta Cardona, estas dos últimas ejerciendo como carrileras. No podemos olvidarnos de Mariasun Quiñones, que estará esta noche bajo palos. En la medular, formarían Leire Baños y Chini Pizarro. Por delante de ellas, Nerea Eizagirre ejercería de enganche, con Nahikari García y Kiana Palacios en punta, para tratar de poner en aprietos a la defensa colchonera.

El Atlético de Madrid tampoco se deja nada en casa. José Luis Sánchez Vera tiene a toda la plantilla a su disposición y, a diferencia de la última jornada disputada en Zubieta, en la que Jennifer Hermoso (máxima goleadora de la Liga Iberdrola con 24 tantos) se quedó en el banquillo, esta noche saldrá de inicio. Tampoco faltarán Ludmila, Amanda Sampedro o Meseguer en el once del técnico madrileño. Defendiendo la portería rojiblanca estará Lola Gallardo. El 4-2-3-1 es el sistema más utilizado por Sánchez Vera, que ha alternado en las últimas jornadas con un 4-4-2. La presión alta, que le permite recuperar el balón en el campo rival, la rápida circulación y recuperación tras pérdida son sus claves.

La defensa txuri-urdin tendrá que emplearse a fondo para dejar su portería a cero si quiere traerse de vuelta a San Sebastián la Copa de la Reina. Las colchoneras llegaron a sumar 40 jornadas consecutivas metiendo gol si sumamos los partidos de la pasada campaña y los de esta. Hubo que esperar hasta la jornada 24 contra el Barça para ver el marcador rojiblanco a cero en la derrota frente a las blaugranas por 0-2. Los números del Atlético en la faceta goleadora asustan. 96 goles a favor esta temporada. Una media de 3,2 tantos por partido.

Pero recurriendo a una de esas frases tan manidas en el fútbol, 'las finales no se juegan, se ganan'. Ese es el objetivo que tienen las realistas entre ceja y ceja.