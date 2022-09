UEFA Jonathan Gómez, la sorpresa en la lista de 25 inscritos para la Europa League El lateral norteamericano figura en la lista A de la Real Sociedad, en una relación de jugadores en la que no figuran Jon Pacheco, Beñat Turrientes, Robert Navarro o Ander Barrenetxea, que apuntan a encabezar la lista B

La Real Sociedad ya ha comunicado de manera oficial la lista de jugadores inscritos para la disputa de la fase de grupos de la UEFA Europa League, que arranca este jueves con un apasionante Manchester United-Real Sociedad. El club txuri-urdin ha facilitado al organismo europeo una relación de 25 jugadores en la que destaca la presencia de potrillos como Aritz Arambarri, Ander Martín, Jon Ander Olasagasti y, en especial, Jonathan Gómez.

El jovencísimo lateral norteamericano, con 19 años recién cumplidos, podrá jugar competición europea en un curso que debe ser el de su confirmación como alternativa a Diego Rico y Aihen Muñoz en el carril izquierdo. El resto de jugadores inscritos son los siguientes: Remiro, Zubiaurre, Gorosabel, Sola, Aihen, Diego Rico, Le Normand, Aritz, Zubeldia, Zubimendi, Merino, Brais, Silva, Guevara, Illarramendi, Carlos Fernández, Mikel Oyarzabal, Kubo, Cho, Sorloth y Sadiq.

En esta lista A no figuran los nombres de cuatro jóvenes integrantes del primer equipo, como son Jon Pacheco, Beñat Turrientes, Ander Barrenetxea y Robert Navarro. Con todo, eso no significa que no puedan competir en Europa. En la lista B, que la Real tiene previsto cerrar este miércoles, pueden entrar jugadores que hayan estado al menos tres años en la cantera del club y que hayan nacido a partir del 1 de enero de 2001 -los cuatro cumplen estos requisitos-. Estos cuatro futbolistas encabezarán esta segunda lista en la que también podrían entrar Marrero, Urko González de Zárate y Jon Karrikaburu, entre otros jóvenes valores de la cantera de la Real Sociedad.