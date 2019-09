Cuando el líder se amilana

1

Un equipo del pueblo con 403 millones. Simeone sigue perdiendo crédito con su verborrea. Tiene mucha labia, de eso no hay duda. Hace pocas semanas aseguraba que el Atlético «ya no era el equipo del pueblo» por la grandeza de su nuevo estadio y los 403 millones de presupuesto que aparecen en sus cuentas, pero que ahora mantenían esa condición por el espíritu luchador y obrero de sus aficionados. Puedo comprarle ese cambio de guion, pero me cuesta creer que un equipo como el Atlético fuese tildado como tal por su técnico cuando en su día se dejó 70 millones en Lemar, 30 en Vitolo o 60 en Morata. El Atlético es uno de los clubes con más presupuesto de la Liga desde hace ya unos cuantos lustros y llamarlo equipo del pueblo se me antoja, cuanto menos, una gran broma. El Atlético no es el Rayo o el Leganés.

Imanol sigue y Simeone cambian sus libros de estilo. Durante la primera media hora del partido, ambos equipos intercambiaron sus roles. Fue el Atlético el que tuvo la posesión del esférico y era la Real la que presionaba la salida de balón colchonera y acechaba el área rojiblanca con diversas contras. Pese al dominio colchonero en esos primeros instantes, fue Oyarzabal el que tuvo la primera gran ocasión del partido, pero se encontró con Oblak, uno de los mejores porteros del mundo.

El '7' del Atlético sigue siendo el hombre a seguir. 3120 millones de euros bien valen un marcaje especial en un partido como el de ayer. Joao Felix ha sido uno de los traspasos más caros de la presente temporada en la Liga. El futuro astro portugués apunta maneras e Imanol Alguacil también era ayer consciente de ello. Cada vez que el '7' del Atlético recibía en el balcón del área y trataba de armar el disparo, hasta tres realistas aparecían para cortar la opción de gol colchonera.

Suecia y Murcia por Brasil y Bélgica. Isak y Portu fueron los escogidos por Imanol para formar en la línea de tres cuartos en detrimento de Willian José y Januzaj. Así lo demandaba parte de la parroquia txuri-urdin después de las tres primeras jornadas de Liga y el oriotarra así lo había decidido. El de Solna y el murciano dieron velocidad y frescura al ataque realista, cualidades que hasta la fecha solo había aportado Odegaard

El frío nórdico calienta el nuevo Anoeta. ¿Quién iba a ser si no? El mejor jugador de lo que llevamos de temporada fue el primer futbolista en marcar en el nuevo Anoeta o, mejor dicho, el Reale Arena. Martin Odegaard fue el encargado de estrenar las redes de la portería del nuevo estadio txuir-urdin tras una fulgurante contra iniciada con un soberbio pase de Oyarzabal a Merino. El segundo tanto del noruego recordó, y mucho, al gol de la victoria logrado en Son Moix. Odegaard no es de esos centrocampistas que se esconden en la zona de tres cuartos. Llega al balcón del área y busca el gol. Ayer marcó su segundo tanto en Liga y los que nos esperan. Por cierto, Imanol solo ha perdido dos partidos en casa como entrenador. Acumula cuatro empates y, con la de ayer, once victorias. Algo estará haciendo bien el oriotarra.