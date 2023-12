La Real se libra de Conan

Sergio González ha ofrecido este miércoles la convocatoria del Cádiz para el partido que los andaluces van a disputar mañana jueves a las 19.00 horas en el Nuevo Mirandilla contra la Real Sociedad y hay una ausencia destacada en sus filas.

El Cádiz no ha incluido a su portero titular y estrella del equipo Conan Ledesma entre los jugadores disponibles para vestirse de corto en el último partido del 2023. Sergio ha explicado que será baja por motivos personales y se suma a las de Roger, Luis Hernández y Gonzalo Escalante.

Ledesma es uno de los guardametas más destacados de la competición y la Real lo conoce de primera mano. Los partidos contra el Cádiz han sido últimamente ajustados y, en parte, eso lo han logrado gracias a sus intervenciones. En el último partido en el Nuevo Mirandilla, con triunfo de la Real por 0-1, Ledesma hizo seis paradas.

Su sustituto será David Gil, que esta temporada ya ha jugado tres partidos de Liga, contra Real Madrid, Mallorca y Celta, y uno de Copa contra el Badalona.

Minutos insuficientes de Robert Navarro

Los que sí están convocados son el exrealista Joseba Zaldua, a quien Imanol Alguacil le ha deseado suerte «a partir de mañana», y el txuri-urdin Robert Navarro, que esta temporada está jugando cedido en el sur de la península. Sobre él, el oriotarra ha expresado que «está en el Cádiz y no está teniendo en un equipo de la zona baja los minutos que me pedíais que tuviera aquí en un equipo que lucha por Champions», a la vez que ha lamentado que «no está jugando los minutos que nos hubiesen gustado. Allí hay otro entrenador, pero me gustaría que jugara más».