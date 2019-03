Fútbol Lemar o Koke, única duda de Simeone Sábado, 2 marzo 2019, 08:39

Simeone parece tener claro el once que alineará mañana en Anoeta y la recuperación de Savic no altera sus planes. Como ocurriera el jueves, ayer el técnico formó un once con Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Filipe; Saúl, Thomas, Rodri, Koke; Griezmann y Morata. A mitad del ensayo, el técnico dio entrada a Thomas Lemar en lugar de Jorge Resurreción 'Koke', por lo que podría ser la única duda que tenga en mente el argentino.