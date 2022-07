Le Normand, txuri-urdin hasta 2026

Las oficinas de la Real Sociedad siguen trabajando sin parar. El club blanquiazul acaba hacer oficial al renovación de Robin Le Normand hasta 2026. El central galo, uno de los pilares defensivos del club, prolonga su relación con la entidad txuri-urdin y se convierte en la segunda renovación del verano después de la de Álex Remiro.

En una entrevista publicada por el propio club asegura sentirse «muy feliz por seguir aquí, donde me siento muy feliz y muy cómodo». «En el tiempo que he estado aquí he crecido. Tengo que agradecer a mis compañeros y al staff, y lo importante es que quiero seguir mejorando», apunta. Su estancia en la Real está superando sus mejores sueños. «Nunca me hubiera imaginado vivir momentos como ganar la Copa o clasificarnos por tercer año a Europa League. Es algo increíble pero hace que tengas más hambre competitiva y demuestra que el club está haciendo las cosas bien». La renovación de Le Normand afianza aún más una plantilla joven que «quiere seguir en esa dinámica» y con «ganas de dar siempre más»

Le Normand tenía contrato hasta 2024, pero su buen hacer en las últimas temporadas han sido clave para ampliar dos temporadas más su vínculación con la Real Sociedad. Aunque parezca que no lleve demasiado tiempo en la primera plantilla, a sus 25 años, el central galo ya ha disputado 137 partidos con la camiseta txuri urdin.