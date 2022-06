Robin Le Normand llama a la puerta de Deschamps

Cuando l'Equipe llama, es que el río agua lleva. La biblia del deporte galo dedicaba en su edición de este martes una página a Robin Le Normand para preguntarle por su futuro, con dos puntos de atención: la Liga de Campeones y el equipo de Francia. El central de la Real aún no ha recibido la llamada del seleccionador, el baionarra Didier Deschamps, pero no oculta que es una meta que se marca para su carrera. Tiene 25 años.

Le Normand asegura que «esta temporada hemos hecho todo lo que había que hacer para estar en la carrera por la Liga de Campeones. Todo el mundo tenía esa ambición. Tal vez había algo más que pudimos hacer. No le doy vueltas a la cabeza, aunque es uno de los dos objetivos de mi carrera, jugar la Liga de Campeones y ser convocado por Francia. Sé que son cosas que no dependen exclusivamente de mí. El único parámetro que está bajo mi control es mi rendimiento. Tengo que conservar esa continuidad en el rendimiento para ser convocado. Hay que merecerlo. Hay tal competencia que es normal que resulte difícil, pero eso me motiva aún más», asegura el bretón.

El central realista no se muestra sorprendido por no haber recibido la llamada de Deschamps. «No. Es algo que cualquier futbolista desearía, un reconocimiento de tu trabajo. No creo que obsesionarse con eso fuera a cambiar las cosas. Lo único que puedo hacer es seguir trabajando. La competencia está ahí. Francia puede hacer cuatro selecciones de alto nivel con los centrales de los que dispone. Pero no es algo que me asuste. Al contrario, me motiva. Va a seguir siendo mi objetivo, no una obsesión pero sí algo que ocupa un rincón de mi cabeza. Depende de mí llamar la atención del seleccionador».

Menos visibilidad

Le Normand asegura que en la Real tiene «las condiciones ideales, con un entrenador que me da confianza. Este año, es verdad que he tenido la oportunidad de jugar muchísimo, pero aún debo mejorar mis estadísticas, ya sea en los duelos o en la salida de balón. Está claro que jugar la Liga de Campeones me permitiría superar un nivel. Tengo contrato con la Real, con la que voy a jugar la Europa League. Me gustaría superar ese nivel y jugar pronto la Champions. No será esta temporada pero espero disputarla».

Preguntado por si le perjudica no jugar en Francia, cree que «es lógico que las prestaciones de los jugadores de la Ligue 1 sean más visibles. Cuando sales al extranjeros, debes asumir que puedes ser menos visto, especialmente en la Real Sociedad, que está detrás de los cuatro grandes de la Liga. Pero eso no es determinante para el futuro de mi carrera. Además, las actuaciones de la Real son reconocidad en el mundo del fútbol».

No se plantea jugar con España. «No. En cambio, muchos periodistas me han preguntado si estaría interesado en seguir los pasos de Aymeric Laporte. Siempre he tenido claro que quiero jugar en el equipo de Francia, por difícil que sea. No tengo la nacionalidad española. Tampoco sé si la podría obtener, lo que demuestra que no estoy orientado a ello en absoluto».

Cuestionado por si se siente aliviado porque Mbappé no haya fichado por el Real Madrid, afirma que «no, en absoluto. Estoy un poco decepcionado. Me habría gustado que viniera porque me encanta enfrentarme a los más grandes, y Mbappé forma parte de ese grupo. Habría sido grande poder enfrentarme a él».