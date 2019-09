Nuevo campo Larzabal: «Anoeta puede ser un ejemplo de la enorme potencialidad que tenemos los guipuzcoanos» Izaskun Larzabal posa ayer por la mañana en uno de los balcones interiores de la grada norte, todavía sin rematar. / MICHELENA Logrado el objetivo de llegar a tiempo para el primer partido, el trabajo no se detiene: «Hay que seguir, queda rematarlo», advierte la arquitecta ÁLVARO VICENTE Jueves, 19 septiembre 2019, 07:11

La arquitecta encargada de la remodelación de Anoeta mantiene el mismo entusiasmo que cuando el proyecto estaba enredado y no terminaba de arrancar. Una vez jugado el primer partido con las cuatro gradas renovadas, Izaskun Larzabal respira aliviada al ver que el nuevo campo de fútbol ha gustado a los aficionados.

- ¿Qué supuso para usted la tarde del sábado en Anoeta?

- Me ilusionó ver el rectángulo completo, lleno de espectadores. Llegué acelerada por el intenso trabajo que habíamos hecho hasta última hora, pero cuando sonó el himno, me emocioné. Es gratificante ver el resultado porque hay mucha gente que ha hecho un esfuerzo personal sin pedir nada a cambio, gente que lo ha dado todo para llegar a tiempo. Estamos ante una obra compleja en la que hay que ir coordinando la entrada de diferentes gremios y eso solo se puede hacer arrimando el hombro. Todos lo han hecho. Eso es lo más difícil más allá de las cuestiones técnicas, así que solo puedo dar las gracias a todos ellos, a mi equipo y al consejo de la Real por su confianza.

- Una cosa es que se puedan jugar partidos y otra distinta que la obra haya finalizado.

- Queda obra todavía. La idea es no parar. Hemos llegado al primer partido pero tenemos que seguir haciendo un esfuerzo y pedir comprensión. Queda finalizar la fachada oeste (la tribuna principal), rematar la norte y los interiores.

- ¿Cómo evoluciona el trabajador que tuvo un accidente?

- Bien. Ayer hablé con su hija. Él está en Valencia, donde vive. Le queda pendiente una última operación en la pierna para intentar mejorar su movilidad. Antonio es muy activo y está deseando volver a trabajar.

- ¿Siente que el aficionado ha quedado contento con el resultado?

- En general parece que el proyecto ha salido equilibrado. Ha cumplido expectativas. Independientemente de algún aspecto estético que pueda gustar más o menos, en el que todavía hay margen de mejora, sí hemos percibido que lo que esperaba el aficionado se ha cumplido.

- Ni nos acordamos de las pistas.

- Eso confirma que el proyecto tenía encaje, había apetencia, no era un invento. Eso es muy gratificante. También es verdad que una vez pasados los disgustos, nuestro cerebro se queda con lo bueno. No hay que perder la memoria, los errores nos deben servir de aprendizaje. Creo firmemente que Anoeta puede ser un ejemplo de la enorme potencialidad que tenemos los guipuzcoanos. Nos lo tenemos que creer. Entre todos, podemos. En Anoeta han convivido muchas empresas guipuzcoanas y nos tiene que servir para futuros proyectos. Y no me refiero solo a proyectos de edificación sino también empresariales, humanos, estratégicos... Hemos creído en Anoeta y entre todos lo hemos sacado adelante. Siempre digo que no hay que tener miedo a que pueda salir mal, ya corregiremos si es necesario. La gente joven de este territorio tiene muchos retos por delante y Anoeta puede ser un buen ejemplo de lo que puede hacer un colectivo que tira hacia el mismo lado.

- ¿Qué plazos manejan hasta acabar la remodelación?

- Tenemos que acabar en tres semanas el fondo norte y habremos iniciado ya la fachada del oeste, que esperamos esté para finales de octubre-principios de noviembre. Seguiremos actuando en este tiempo en las zonas interiores y a principios del año que viene arrancaremos con la zona de vestuarios que estará terminada para agosto. Esa será la guinda.

- ¿Pueden iniciar la reforma de los vestuarios con la Liga en marcha?

- Hay una parte que no se puede tocar porque hay partidos, pero sí otra nueva en la que se puede actuar. Me hace ilusión esta última parte porque estamos mirando muchos ejemplos en campos de fútbol de qué es lo mejor para Anoeta.

- ¿Por ejemplo?

- Vemos que el previo y post partido son momentos sagrados para los jugadores y técnicos. Hay que ayudarles a gestionar esos momentos, ponerles los espacios que les ayuden. La recuperación empieza desde el minuto uno. Hoy un jugador acaba el partido, se ducha y sale por la puerta, y hacen falta espacios para ayudarles a ordenar los flujos antes y después. Esos espacios se pueden ir haciendo con la Liga en marcha.

- ¿Los vestuarios van a tener forma circular?

- Van a tener forma de herradura con el ánimo de que los jugadores se sientan una piña.

- ¿El vestuario de la Real que está en la zona próxima al velódromo se va a trasladar hacia la zona más cercana al Atano III?

- Sí.

- ¿Y esa decisión va a llevar a que la Real pase al banquillo opuesto al que hoy ocupa?

- Está por ver. Todavía no está decidido, aunque lo normal es que pase a la esquina más próxima al Atano, donde estará centralizado el club .

- ¿Los autobuses de los equipos van a acceder al campo por la rampa próxima a la estación del Topo?

- Sí. En un principio cada equipo iba a entrar por una rampa, pero se ha determinado que lo hagan los dos por la misma por seguridad para no duplicar esfuerzos.

- Ante el Atlético hubo atascos en los accesos. ¿Se podrá corregir?

- Estamos en ello. Entre que algún torno no funcionó y algún abonado se pudo confundir de puerta, tuvimos algún momento de jaleo, pero el aficionado notará cambios en los próximos partidos. Haremos pruebas para mejorar los accesos en la tribuna norte. En la sur, que es igual, el acceso es holgado.

- ¿La nueva megafonía cuándo estará operativa?

- Seguimos con la provisional pero pronto podremos utilizar la definitiva, la que va en la cubierta. En ese momento la acústica será todavía mejor. Hoy (por ayer) he estado reunida en Zubieta y algún jugador me ha comentado que el ruido de los aficionados que se percibe en el terreno de juego es alucinante, que se nota el calor de la gente.

- ¿La iluminación es la definitiva?

- Sí. Hemos recibido la felicitación de quienes se encargan de la retransmisión televisiva por el aspecto lumínico y por el nuevo tiro de cámara.

- Cada vez más se utiliza el encendido y apagado de luces en la presentación de los equipos en Europa. ¿Llegará a Anoeta?

- Esa es la iluminación 'Espectacular'. Es un complemento y puede que llegue en algún momento.

- El césped respondió bien.

- Muy bien. El año pasado apenas le dejamos tiempo para que el césped despertara. Este verano se ha mimado mucho. Hemos trabajado con técnicos expertos que han recorrido campos de golf de medio mundo.

- ¿Cuándo tendrán contenido las cuatro esquinas acristaladas?

- Más pronto que tarde. Una es para la Real, para su tienda y oficinas. Otra para las federaciones vascas, otra para el Ayuntamiento y otra para el museo pero no entendido como hasta ahora sino como parte de una experiencia más global.

- ¿El entorno cuándo se rematará?

- Estamos viendo los flujos de la gente antes de tomar decisiones. Queremos acertar y no precipitarnos hasta darle forma. Se harán.