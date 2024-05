El pastón que han dejado de ganar dos guipuzcoanos en La Quiniela por la derrota de la Real Sociedad en Barcelona Los apostantes no dieron con el resultado del choque de los txuri-urdin en Montjuic (2-0), y ello les impidió hacerse con el pleno al 15 en este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado

I.G. San Sebastián Martes, 14 de mayo 2024, 10:05 | Actualizado 11:01h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Su afición por la Real Sociedad les salió cara en La Quiniela. Muy cara. Y es que pese a las 24 derrotas encadenadas en los últimos 25 años en Barcelona, dos guipuzcoanos no supieron dar con la tecla cuando les tocó concretar el resultado de los de Imanol Alguacil en Montjuic. No se sabe si se dejaron llevar por su amor a los colores y apostaron por una victoria txuri-urdin, o que simplemente se decantaron por una victoria local más abultada. Lo cierto es que se equivocaron en el resultado del pleno al 15 y el error les impidió hacerse con una retribución muy golosa: 417.765,68 euros. Eso sí, al menos se llevaron un buen premio de consolación gracias a sus 14 aciertos en este juego de Loterías y Apuestas del Estado… aunque, a buen seguro, el disgusto emocional por la derrota no se lo quitó nadie.

En el choque reservado para el pleno al 15 en La Quiniela, la Real Sociedad acudía a Montjuic en busca de asentarse en puestos de Europa League, a falta de cuatro jornadas del final de liga. Los de Imanol Alguacil acudieron con importantes ausencias pero con esperanzas renovadas tras la victoria cosechada en la última visita al Camp Nou (1-2). Sea como fuere, dos apostantes guipuzcoanos dejaron constancia de sus previsiones en sus respectivos boletos de La Quiniela: no se sabe si se decantaron por una victoria local más abultada o por que los de Imanol Alguacil vieran al menos puerta en una de las claras ocasiones que tuvieron. Lo cierto es que más allá de su amor a los colores el resultado de la derrota de la Real en Barcelona (2-0) les dio un buen disgusto: dejaron de ganar los 417.765,68 euros reservados para cada uno de los cuatro acertantes del pleno al 15. Aunque, eso sí, en la práctica este importe se hubiera reducido a 278.510,45 euros en el hipotético caso de que el premio se lo hubieran tenido que repartir entre seis acertantes y no entre cuatro.

Dos premios de 14 en La Quiniela en Gipuzkoa

Eso sí, pese a no dar con el pleno al 15 en La Quiniela, los dos acertantes guipuzcoanos se embolsaron un buen pellizco tras dar con los 14 resultados en este juego de Loterías y Apuestas del Estado: 19.952,59 euros cada uno. Los dos afortunados sellaron sus apuestas en dos administraciones de Gipuzkoa: una situada en San Sebastián (calle José María Salaberria 5) y otra en Lasarte-Oria (calle Nagusia 32).

La combinación ganadora de La Quiniela fue la siguiente: X, 1, 1, 2 X, 1, X, 1, 1, 1, 1, X, X y 1. El resultado del pleno al 15, el Barcelona - Real Sociedad, fue de 2-0, apuesta con la que dieron únicamente cuatro agraciados que sellaron sus boletos en Albacete, Madrid, Barcelona y Sevilla. Este juego de Loterías y Apuestas del Estado repartió un total de 1.920.437,06 euros en premios y obtuvo una recaudación de 3.491.703,75 euros.