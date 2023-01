Estamos de acuerdo en que el gran vencedor del derbi vasco fue la Real. Pero no el único. Ahí entra LaLiga. La patronal que dirige Javier Tebas también se hubiera llevado el sábado los tres puntos si hubiera optado a ellos.

No me refiero a que a la competición le convenía una victoria de los realistas. El signo en la quiniela no era lo más im