A falta de Mikel Oyarzabal, Carlos Fernández, Sadiq Umar o incluso Barrenetxea (todos ellos lesionados) , el 'killer' Brais Méndez ha vuelto a acudir al rescate para el gol realista. El mediocentro gallego ha sumado su cuarto tanto en lo que va de temporada esta tarde ante el Espanyol y es el máximo goleador del equipo txuri-urdin. El de Mos ha definido a la perfección ante el meta perico Álvaro tras un pase de Merino, que ha robado, ha conducido y le ha regalado medio tanto para hacer el 2-1.

Esta diana supone la cuarta del gallego tras estrenarse en el Martínez Valero y darle continuidad con el histórico tanto en Old Trafford desde los once metros y el que marcó ante el Getafe hace una semana, que no valió para puntuar en el Coliseum Alfonso Pérez. Suma cuatro y está a uno de los cinco que anotó la temporada pasada con el Celta entre Liga y Copa.

Sorloth le acompaña

Al primer tanto de Brais le ha acompañado el noruego Sorloth, segundo consecutivo con la casaca txuri-urdin en su segunda cesión a la Real tras el que anotó al Omonia el jueves en Europa League. El de Trondheim ha aprovechado un error de Álvaro que con la presión del nipón Kubo el esférico le ha llegado a sus botas y ha rematado a portería vacía. El delantero suma dos goles con la elástica realista y diez si se tiene en cuenta los de la última campaña.