«Kieran Tierney es un guerrero, un lateral de la vieja escuela»

«Es un guerrero, un lateral de la vieja escuela». Son las primeras palabras que expresa el periodista británico Charles Watts al ser preguntado por cómo describiría a Kieran Tierney, el jugador de 26 años nacido en la Isla de Man e internacional con Escocia elegido por la Real Sociedad para ocupar el lateral izquierdo esta temporada. «Es un gran movimiento para él, llega a un gran equipo y a un fútbol de Champions League». La cesión se va a concretar en las próximas horas, aunque Arteta expresó ayer en rueda de prensa que «hay detalles que no están resueltos todavía, cuando toque os informaremos de ello», confirmando de cierta manera la operación.

Watts, con experiencia en el medio digital Goal y que ofrece ahora la actualidad del Arsenal desde su propia página web a sus más de medio millón de seguidores que tiene en Twitter, analiza la cesión desde la perspectiva del Arsenal. Primero, la causa de buscar una salida al lateral izquierdo es que «no encaja en la manera en la que el Arsenal juega ahora».

Fue fichado en agosto de 2019 a cambio de 27 millones (35 millones de libras) que pagó al Celtic, días antes de la salida de Nacho Monreal a la Real. Sin embargo, el responsable de las operaciones en aquella época era Unai Emery, y con Mikel Arteta al mando, a pesar de contar con él, sus minutos no han sido demasiados: 776 en 27 partidos de la pasada Premier League, una media de 28,7 por encuentro.

Explica que «Arteta quiere que sus laterales jueguen como si fueran casi centrocampistas. Ha optado por Zinchenko, un lateral más moderno, o incluso por jugadores diestros para jugar hacia dentro y generar superioridades numéricas. Tierney no es de ese perfil», transmite Watts. «Lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. Es menos asociativo con el balón».

Por eso mismo, insiste en dejar claro que «la decisión de no contar con él no tiene nada que ver con su calidad». La entidad 'gunner' ha buscado su salida en este mercado de verano, aunque la preferencia era venderlo. «Hubo interés por el Newcastle, por ejemplo, pero nunca llegó una oferta». Transmite que cuando las 'hurracas' ficharon la semana pasada a Lewis Hall, lateral izquierdo de 18 años del Chelsea, «perdieron toda la esperanza de poder traspasarlo».

La Real ha estado en contacto con el Arsenal «durante un tiempo largo, y viendo las fechas de mercado en las que nos encontramos», con el cierre de la ventana esta próxima semana, «era la mejor opción para el club, aunque su deseo era el de recibir más dinero a cambio del traspaso. Al menos la Real va a pagar una cantidad por la cesión y se va a hacer cargo de su salario».

Tierney no entra en los planes de Arteta, y viendo lo bien que el donostiarra lo está haciendo en el banquillo del Emirates Stadium, el futuro del jugador estaba fuera. «El Arsenal está siendo los últimos años muy cuidadoso con el destino de sus jugadores cedidos. Habrán visto que la Real Sociedad es el equipo ideal para él. Si juega mucho y bien y destaca en la Champions puede facilitar que su valor siga siendo alto el próximo verano y el mercado por Tierney se amplíe».

Para el aficionado que no tuviese al 38 veces internacional por Escocia bajo el radar, Watts explica que «Kieran es un luchador, un guerrero. Nunca se rinde. Es como un lateral de la vieja escuela, y aunque eso no le ha valido para jugar mucho con Arteta, también es un gran defensor. Hace dos años la afición del Arsenal pensaba que iba a ser el próximo capitán 'gunner', porque es un líder fuera del terreno de juego».

De cierta manera, la salida de Nacho Monreal del Arsenal fue propiciada por la llegada de Tierney a Londres, aunque Charles Watss matiza que no tienen muchas «similitudes» ambos laterales izquierdos. «Monreal era más técnico y metió más goles -Tierney ha metido 5 en 124 partidos-. Él no tiene una gran habilidad técnica como los laterales modernos».

De sus virtudes no como futbolista, sino como deportista, describe que «le gustan los retos, y demostrar que puede ofrecer un gran rendimiento en la Liga es un gran desafío para él», y augura que «si consigue permanecer sano -aunque tuvo algún problema de lesiones en el pasado la última temporada siempre ha estado disponible-, Tierney va a poder tener una gran temporada con la Real».

Conexión Arteta-Odegaard

Michael Watts publicará el próximo jueves su libro 'Revolución: el alzamiento del Arsenal de Arteta', en inglés 'Revolution: the rise of Arteta's Arsenal'. El técnico donostiarra, pupilo de Pep Guardiola en el fútbol inglés, ha cambiado la cara a un club que había perdido el norte desde ya los últimos años de Arsene Wenger. Watts destaca que la figura de Arteta en el Arsenal es «crucial» porque «lo ha cambiado todo en un espacio muy corto de tiempo». En resumen, «ha recuperado la fe del Arsenal. El hecho de empezar la temporada creyendo que hay opciones de ganar la Premier League es tremendo viendo de dónde venía el club. Hace no muchos años no había ni siquiera la posibilidad de pensar en ello».

Otro gran protagonista como pasado txuri-urdin en el éxito del Arsenal es el noruego Martin Odegaard, que enamoró a la afición de la Real y la dejó con ganas de poder seguir disfrutando de su gran talento por una temporada más. «Fue un fichaje fantástico», se congratula el periodista. «Costó 35 millones de libras y si ves lo que cuestan ahora los grandes jugadores, fue un chollo. El Arsenal no se creía que el Real Madrid lo quisiera dejar marchar. Ahora lleva el brazalete de capitán y la conexión entre él y Arteta funciona a la perfección, es uno de los mejores de la liga y progresa año a año». Concluye que «lo mucho que el Real Madrid y la Real Sociedad perdieron con su marcha lo ganó el Arsenal».