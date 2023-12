Kieran Tierney amenaza la continuidad en el once de Aihen Muñoz

Aihen Muñoz encadena diez partidos consecutivos completos jugando entre Liga y Champions desde que Tierney cayó lesionado el 30 de septiembre en el derbi ante el Athletic en el Reale Arena. Desde entonces tan solo se ha perdido un encuentro, el de Copa contra el Buñol, el resto lo ha jugado todo. Sin descanso.

El lateral de Etxauri ha aprovechado este tiempo para afianzarse en la posición y ha dejado actuaciones de gran nivel tanto en la competición doméstica como en Europa. Es el jugador de campo más utilizado desde octubre, tan solo le iguala Remiro, que también descansó en el encuentro copero.

«Estoy en un buen momento, tengo la confianza del entrenador y del cuerpo técnico, y los minutos me han servido para coger confianza», indicó el defensor la semana pasada en rueda de prensa. «Siempre intento estar disponible y preparado para cuando me llegue la oportunidad», destacó también. De momento no se está viendo perjudicado por las lesiones y está respondiendo con garantías al reto de tener que jugar cada tres o cuatro días.

Sin embargo, esta racha de partidos completos jugando corre peligro de cortarse más pronto que tarde. La recuperación de Tierney ya es una realidad y está muy cerca de volver a vestir de corto en un encuentro. El escocés realizó ejercicios de calentamiento en la banda durante la segunda mitad en el choque ante el Salzburgo, por lo que su regreso es cuestión de tiempo. Hoy se cumple una semana de su vuelta a los entrenamientos con el grupo y volverá a ser incluido en la convocatoria contra Osasuna si no hay contratiempos de última hora.

Sin miedo

Mientras tanto, Aihen admitió recientemente no preocuparle esta circunstancia. «Es muy buen jugador y va a estar pronto de nuevo, pero creo que va a haber partidos suficientes para los dos. Al equipo le va a venir bien su recuperación y entre los dos haremos un buen trabajo», sostuvo.

La realidad ahora es que es el escocés el que tendrá que poner una marcha más para coger el ritmo necesario y descabalgar al canterano blanquiazul de la titularidad. Aunque como apunta Aihen, habrá partidos suficientes para ambos.