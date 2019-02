Kevin, nueva baja para Montilivi

Siguen los problemas para la Real Sociedad en cuanto a lesiones. A la ya conocida de Adnan Januzaj para el choque ante el Girona se le ha sumado la de Kevin Rodrigues, según ha confirmado esta mañana Imanol Algualcil. «Vamos a esperar para conocer cuál es el alcance de la lesión. Es algo en el gemelo, no sé si es una contractura o una rotura de fibras, pero lo sí puedo decir es que para el lunes seguramente no estará». Una pena para el internacional portugués, puesto que con la sanción de Theo tenía todos los boletos para volver al once inicial después de más de dos meses en el dique seco por una lesión. Parece que el lateral izquierdo blanquiazul será para Aihen Muñoz.

A pesar de tener hasta siete bajas de distinta índole (Willian José y Theo por sanción más Gorosabel, Merquelanz, Illarra, Januzaj y Kevin por lesión), Imanol no pierde la sonrisa. «Está claro que no hemos perdido tiempo pensando en las bajas de Willy y Theo, ni cuando se lesionó Janu, ni hoy con la de Kevin. Creo que tengo a todo el equipo bien. Es verdad que las bajas son de jugadores que estaban teniendo minutos, pero ahora la oportunidad será para otros. No creo que haya problemas porque los que tienen opciones están bien y con ganas de aprovechar la oportunidad».

Imanol ha reafirmado que la lesión de Januzaj es un esguince leve y ha comentado que Bautista está bien aunque «un poco justo» para noventa minutos después de la operación de apendicitis a la que fue sometido a finales de enero.

La Real Sociedad se presenta en Montilivi sin conocer la derrota con Imanol Alguacil sujetando las riendas del equipo, a lo que tampoco da mucha importancia si le fortalece o le llena de responsabilidad. «Todo tiene que ser una consecuencia. La racha está ahí, de nada sirve que ahora los dos siguientes partidos no mantengamos el nivel. Entiendo que la racha viene a consecuencia del trabajo que están haciendo los jugadores todas semanas y vamos a tratar de alargar esta racha sabiendo que nos va a tocar perder en algún momento».