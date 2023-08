Karrikaburu saldrá cedido y se queda en casa e Imanol se lleva 3 porteros

Imanol Aguacil diseñó este jueves una expedición de 24 jugadores para volar a Gran Canaria a medirse con la UD Las Palmas (19.30 horas). El oriotarra dejó en casa por decisión técnica a Jon Karrikaburu, que saldrá cedido en los próximos días. La idea del baztandarra sigue siendo militar en un equipo de Primera división y en eso trabajan sus agentes, aunque es consciente de que se le van acabando las posibilidades puesto que las plantillas se van poco a poco cerrando. Pretendientes en Segunda no le faltan. El navarro saldrá a préstamo una temporada más con total seguridad toda vez que Imanol tiene en su plantilla a Sadiq Umar, Carlos Fernández y André Silva, el último en llegar. Con contrato hasta 2026, el navarro sigue siendo una apuesta de futuro, aunque de momento tiene que buscarse las oportunidades feura de casa.

Ayesa, tercer portero

Además de Urko González de Zárate, el que finalmente no entrará en la lista definitiva de 23 jugadores esta tarde es Gaizka Ayesa. El de Ansoain viaja como tercer portero por si a Remiro o Marrero les pasa algo desde que salen de Zubieta hasta la hora de partido. Si las dos primeras jornadas fue Aitor Fraga quien sí que se sentó en el banquillo, la recuperación de varios futbolistas y el hecho de que el Sanse empiece este domingo la pretemporada envía al hernaniarra al filial. Y es que Fraga ha tomado la delantera a Gaizka Ayesa y será el portero titular de Sergio Francisco.

Respecto a la última convocatoria, el que no se subió este jueves por la tarde al avión fue Urko González de Zárate. El gasteiztarra no concluyó el lunes el entrenamiento con el grupo por unas molestias en el aductor aunque el club no ha emitido parte médico.