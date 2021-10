Karlos Arguiñano: «Ojo, que igual la Real Sociedad gana la Liga este año»

Karlos Arguiñano quiso lucir este jueves su orgullo txuri-urdin en su programa de Antena 3 'Cocina abierta'. Sus inicios son siempre originales y hoy ha entrado al plató con la bufanda de la Real Sociedad al cuello... y unas remolachas frescas «del caserío de Nerea».

El cocinero beasaindarra ha dejado clara su pasión por la Real Sociedad: «llevamos varias jornadas líderes de primera división», ha comenzado. Después ha explicado su orgullo por el club y por su entrenador, Imanol Alguacil, «que es de aquí, de Orio».

No ha quedado ahí la cosa porque Karlos Arguiñano ha metido a su equipo entre los favoritos de la competición. «Este año estamos haciendo una grandísima campaña, ojito, igual ganamos la Liga, yujuuu«, ha dicho el chef. Aunque inmediatamente ha confesado, »igual me he venido arriba«.

Karlos Arguiñano dejaba patente su sentimiento txuri-urdin, que sin duda seguirá luciendo en televisión gracias a los éxitos de la Real.