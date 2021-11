«Esto es una pasada. Es un subidón para mí, para mi familia, para mis amigos ... estoy orgulloso de estar aquí». De esta manera ha descrito el jugador de la Real Sociedad Julen Lobete sus primeros días como internacional con la selección española sub-21.

El de Lezo ha contado a los medios de la selección cuáles son las sensaciones de un futbolista joven cuando recibe la llamada del seleccionador por primera vez. Algo que vivio hace apenas unos días. Las buenas actuaciones del joven futbolista txuri-urdin han servido para llamar la atención de Luis de la Fuente y ser parte del ataque de España en los dos próximos choques ante Malta y Rusia, los días 12 y 16 de noviembre respectivamente.

«Estar en una convocatoria de la selección sub-21 es el resultado del trabajo diario, tanto dentro como fuera del fútbol, y es una pasada». Una primera experiencia internacional en la que el lezotarra estará bien acompañado. Otros tres futbolistas de la Real Sociedad como Jon Karrikaburu, Gaizka Ayesa y Beñat Turrientes también han sido llamados a las filas de Luis de la Fuente para la sub-21.

📞 ¿Cómo os sentiríais si recibieseis una llamada...

🇪🇸 ... en la que os citasen con la @sefutbol sub-21?



🥇¡@Julen_Lobete nos cuenta de primera mano cómo está viviendo su primera convocatoria con en conjunto de Luis de la Fuente!#U21EUROpic.twitter.com/7hjJjakGmV Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 9, 2021

Precisamente sus compañeros han sido un pilar en el que apoyarse en estos primeros días en Las Rozas. «Antes de venir no conocía casi a nadie. Solo a los de la Real y a alguno del Athletic, pero el resto de los compañeros también han sido muy buenos conmigo. Me han acogido bien y estoy muy orgulloso de ellos». Por delante dos partidos de clasificación para el europeo ante dos rivales complicados. «Hemos visto varios videos de ellos y Luis ya nos ha dicho que no son rivales fáciles. Nosotros iremos a hacer nuestro trabajo y a ganar los dos partidos».