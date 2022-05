VACACIONES Los jugadores se despidieron ayer y no volverán hoy a Zubieta

Los jugadores de la Real se despidieron ayer en el mismo estadio del Reale Arena ya que hoy no se volverán a ver en Zubieta al no haber entrenamiento. Salvo los que arrastran molestias de algún tipo, que seguirán su proceso de recuperación, el resto ha arrancado ya las vacaciones. El inicio de la pretemporada no se ha fijado pero todo indica que será en la primera semana del mes de julio.