Crisis del coronavirus Los jugadores de la Real Sociedad no volverán el martes a Zubieta El club acata la recomendación del CSD aunque su plan de vuelta no incumplía la ley

Los jugadores de la Real Sociedad no volverán finalmente el martes a Zubieta a realizar trabajo individual y escalonado. Finalmente el club txuri-urdin acatará la sugerencia del Consejo Superior de Deportes, que se ha puesto en contacto con el club donostiarra para recordarle que el Real Decreto de Estado de Alarma vigente a partir del martes, cuando se permitirá la vuelta al trabajo de algunas actividades laborales no esenciales, recoge en la disposición adicional tercera del punto diez el cierre «al público» de las instalaciones deportivas y la suspensión de los entrenamientos grupales.

No obstante, la intención de la Real Sociedad, anunciada el sábado, era un trabajo exclusivamente individual y escalonado, por turnos, sin balón y sin público, que no desbordaba este marco legal y además estaba aprobado por la Ertzaintza. Además, el decreto en su articulo 7, punto c, permitía el desplazamiento al «lugar del trabajo» para efectuar su «prestación profesional».

Pese a ello, el club ha entendido la interpretación más restrictiva del CSD, pese a que el decreto alude a entrenamientos colectivos, y ha optado por no reanudar el martes el trabajo en Zubieta, para evitar problemas en una situación compleja como la que vivimos. La propia presidenta del CSD, Irene Lozano, ha telefoneado hoy personalmente al presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, para abordar la situación. El club había fijado la vuelta el martes al ser mañana festivo en la Comunidad Autónoma Vasca.