Relevo en el banquillo «Si los jugadores no ponen de su parte, el equipo se va a pique» Aficionados blanquiazules animan a la Real Sociedad esta temporada en el remodelado Anoeta. / LUIS MICHELENA Seis peñistas txuri-urdin dan su opinión sobre el cambio de entrenador | Coinciden en que «Imanol es la mejor opción para esta Real», aunque también critican al consejo por este tipo de destituciones a mitad de temporada MACARENA TEJADA Viernes, 28 diciembre 2018, 07:53

El cambio de entrenador de la Real Sociedad no ha dejado indiferente a nadie. La vuelta de Imanol Alguacil al banquillo del equipo donostiarra ha alegrado a los peñistas blanquiazules, que, en su gran mayoría, consideran que el cambio era «necesario». Además, muchos coinciden en que el oriotarra es la mejor opción para la Real, porque «conoce bien al equipo y a sus jugadores». En cualquier caso, alguno que otro defiende que a Asier Garitano «le han dado muy poco margen de error». Los seguidores de la Real Sociedad también se han referido a la gestión directiva y deportiva del conjunto txuri-urdin.

Iñigo Gastón, Martu taldea «En diez años ha habido demasiados cambios de técnico»

Para Iñigo Gastón, de la peña Martu taldea, el cambio de entrenador «puede venir bien tras la complicada situación que vive la Real después de las últimas derrotas». Además, para este aficionado del conjunto txuri-urdin, la sustitución ha sido «acertada, porque Imanol conoce bien el equipo. Es una buena opción para reemplazar a Garitano».

Gastón es claro al señalar que «es evidente que jugadores de peso no estaban de acuerdo con la forma de juego de Garitano, y lo que estamos viviendo ahora puede pasar con cualquier entrenador que no guste a la plantilla». De todas formas, en su opinión, «siendo Imanol un técnico de la casa puede que los jugadores de aquí estén más con él. Esperemos que el cambio sea para bien porque ahora estamos dando tumbos de un lado para otro». «En diez años ha habido demasiados cambios de entrenador», sentencia.

Xabier Jaca, Bihotza eta odola txuri urdinak taldea «No entiendo por qué no se apostó por Imanol en su día»

«La Real va cuesta abajo y sin frenos». Estas palabras pertenecen a Xabier Jaca, de Bihotza eta odola txuri urdinak taldea. Este seguidor txuri-urdin reconoce que «después del último partido ya se veía que este equipo necesitaba un cambio y mejor que haya sido ahora, con el parón navideño en medio, que esperar a estar inmersos en partidos de liga y en la Copa».

Esa es la razón principal para que Jaca tilde de «necesario» el cambio de entrenador. A la Real «se le veía perdida. No sé si Garitano no ha sabido transmitir su idea a los jugadores o si han sido ellos quienes no han sabido cogerla». Sea como fuere, señala que durante esta temporada, «no he visto ningún partido bueno en casa».

De todas formas, Jaca hace hincapié en que si la solución era Imanol, «hemos perdido el tiempo durante todos estos meses. A Alguacil le hubiéramos tenido hace siete meses. No entiendo por qué no se apostó por él en su día en vez de traer a Garitano». Queda claro que «Imanol me gusta. Tiene unas ganas y una fuerza que necesita el equipo y estoy convencido de que va a saber transmitirle todo esto a los jugadores».

Este peñista comenta que «todavía estamos a tiempo de hacer algo». Por eso, pide al equipo que «no hipoteque la Copa intentando subir puestos en la liga. Ya es hora de que nos den una alegría en Copa». Y se dirige a los jugadores: «Siempre está en el aire la famosa frase de si le han hecho la cama al entrenador. Es más fácil destituir a una persona que a 22. Habrá que ver qué actitud tiene ahora la plantilla. Ojalá empiecen a rendir más y que el cambio sea para mejor».

Daniel Quintana, Peña Luis García «El entrenador es quien debe hacer y deshacer»

El cambio de Garitano por Imanol le parece «perfecto» a Daniel Quintana, de la peña Luis García. «En estos momentos es lo que necesita la Real, incluso tenían que haber quitado al entrenador bergararra antes», subraya.

A la peña Luis García, Garitano «no nos gusta», puntualiza Quintana. ¿Por qué? «Su escuela era salir a jugar al 0-0 y sin ninguna aspiración. Además, en el vestuario había jugadores que no se llevaban bien con él. Por eso, pienso que Imanol es el entrenador perfecto para esta Real. Conoce bien a los jugadores. No sé por qué le quitaron en su momento», dice.

En cualquier caso, Quintana relaciona la actual situación de la Real con «una mala dirección técnica y deportiva. El que tiene que mandar en estos casos es el entrenador y no el director deportivo. El técnico debe hacer y deshacer». El peñista de Luis García también lamenta la «mala gestión en cuanto a los entrenadores». Es decir, «que un técnico se vaya cuesta un montón de dinero y el presidente no puede meter tanto la pata a la hora de elegir entrenadores. Aperribay lo ha hecho muy bien en muchas ocasiones, pero en este sentido la gestión ha sido un desastre».

Alexander Etxaburu, Bizkaia txuri urdin «Parece que en la Real mandan los jugadores»

Los aficionados txuri-urdin de Bizkaia se muestran críticos y a la vez esperanzados con la Real. El peñista de Bizkaia txuri urdin Alexander Etxaburu admite que al equipo le veía «falto de ganas y de lucha. Se habían dado por vencidos. No estaban de acuerdo con el sistema implantado por Garitano y habían bajado los brazos». Por tanto, no duda al afirmar que «hacía falta sustituir al de Bergara».

Pese a que «traer a Imanol ha sido lo mejor, parece que en este equipo mandan los jugadores», dice Etxaburu. «Si ellos no ponen de su parte, el equipo se va a pique. Hay que cambiar esta forma de funcionamiento», reivindica. De todas formas, Etxaburu no quiere restar importancia al «buen hacer» de Imanol. «Estoy contento con él al frente del banquillo de la Real. Es un buen entrenador, tiene carácter y conoce bien a la plantilla». Así las cosas, confía en que los jugadores «reaccionen» con Imanol. «Al final son ellos quienes deciden el futuro con su rendimiento. Si no les gusta algo lo tienen fácil. Saben que van a echar al entrenador porque ellos son intocables», reflexiona.

Jon Ander Celarain, Zutik taldea «Le han dado muy poco margen de error a Garitano»

El miembro de la peña Zutik taldea Jon Ander Celarain es uno de los pocos que piensa que «la Real no estaba mal. Me estaba gustando más en estos últimos partidos que al principio, aunque los resultados fueran negativos». Celarain fue «muy crítico» con Garitano a su llegada a la Real, pero ahora le defiende: «Le han dado muy poco margen de error. Yo hubiera esperado unos partidos más. El cambio, en mi opinión, ha sido un poco precipitado».

Reconoce que Imanol le gusta, «el año pasado lo hizo bastante bien, pero no soy muy partidario de que cambien de entrenador a mitad de temporada». Por eso, no está de acuerdo con la destitución de Garitano.

Ahora, «puede que las cosas vayan bien o mal. Esto es fútbol y no hay nada garantizado». Según Celarain, «son el director deportivo y el presidente quienes tienen que dejar el equipo poco a poco. Lo han hecho bien, pero creo que ya es hora de un cambio en la directiva».

José Ramón Berasategui, Txirritako txuriurdinak «Últimamente ya no sabíamos a qué jugaba el equipo»

José Ramón Berasategui ha recibido con ilusión la noticia de la destitución de Garitano. Este peñista de Txirritako txuriurdinak comenta que, «desgraciadamente, la Real se está desinflando y había que endurecer el rumbo. Ni los jugadores han sabido adaptarse al entrenador ni viceversa». Esa es la razón por la que consideraba necesario el cambio del técnico realista. A su juicio, Imanol es una buena opción «porque el año pasado lo hizo bien y últimamente ya no sabíamos a qué estaba jugando la Real. Necesitamos recuperar la dirección».

Berasategui no es de los que cree que los jugadores le hayan hecho la cama a Garitano: «El otro día comentaba con mis amigos el mismo tema. Si en tu trabajo estás acostumbrado a estar siempre en la recepción y de repente te ponen a archivar facturas no vas a entender cuál es tu cometido. Eso es lo que pasa en la Real, lo que le pasa a Willian José por ejemplo. Los jugadores, con Garitano, estaban fuera de sitio y no sabían jugar a lo que el bergararra proponía. Por tanto, no veo que los jugadores le hicieran la cama. Simplemente no se supieron adaptar bien».