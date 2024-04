«Muchos jugadores que no han estado en su mejor nivel durante el año ahora sí lo están»

Brota la primavera en Zubieta y lo celebra Imanol, que habla de «buenas noticias». Kubo se ejercita junto a sus compañeros «después de estar cuidándolo por su pequeña lesión» y «estará preparado para el partido contra el Almería» y hasta Carlos Fernández salta a entrenarse con el grupo «aprovechando que era una sesión de baja carga y que ya lleva varias sesiones en solitario con buenas sensaciones». Hasta se puede ver a Aihen corretear por el José Luis Orbegozo antes del inicio de la sesión del primer equipo. Definitivamente, hace buen tiempo en Zubieta.

Es lo que se ve desde fuera. Pero la realidad es aún más positiva si se profundiza en lo que ocurre dentro. Lo reconoce el míster. «Tengo la gran suerte de que hay muchos jugadores que durante todo el año no han estado a su mejor nivel pero que en este último tramo sí lo están. Zakharyan, Beñat (Turrientes), Álvaro (Odriozola)... La competencia entre Javi (Galán) y KT (Tierney)... Vuelve Carlos... André (Silva) está en un gran momento... Hay competencia y eso me gusta». Ahora que hay menos carga competitiva que nunca, reverdecen los recursos en el vestuario.

Venía esta revelación a cuenta de una pregunta por la mejoría experimentada por Zakharyan. «Le veo muy bien. Ya lo venía diciendo, que tiene un potencial bárbaro. Lo que pasa es que en competición no se le había visto. Le ha costado adaptarse, pero una vez pasado ese proceso, y teniendo en cuenta además que le he puesto fuera de su sitio entendiendo que podía aportar, es un jugador de muchísimo nivel». Pocas dudas deja el míster para la alineación de mañana. Zakharyan y diez más. Sobre todo ahora que Brais está de baja.

Y pocas sorpresas se pueden esperar al mismo tiempo sobre Sadiq. Mientras otros atacantes han elevado sus prestaciones, él «ha bajado un pelín». Explica Imanol que «no le veo triste, en todo caso enfadado porque no tiene minutos, pero triste no. Pero es que todos se enfadan si no juegan. Y yo quiero que sea así y que ese enfado se traduzca en algo positivo».

Por si alguien tenía dudas, el hecho de que el nigeriano se vaya a enfrentar a su exequipo no va a tener ninguna influencia en la decisión del técnico. «En la jornada que disputamos en Almería jugó porque en aquel momento le veía bien. No haré el once pensando en eso. Ha tenido momentos en los que ha estado mejor. Es por lo único que no juega. Entiendo que Mikel lo está haciendo bien de '9' y que André está en su mejor momento. Quien ha bajado un pelín es Sadiq, pero tampoco está lejos de su mejor versión». La tesis esbozada por el entrenador apunta a una duda entre Oyarzabal y André Silva en punta, siempre y cuando el eibartarra no vuelva a uno de los extremos, con Kubo viniendo de lesión. Lo dicho, más recursos que nunca y un solo partido a la semana para tomar decisiones.

Zakharyan «Ya venía advirtiendo de que tenía un potencial bárbaro, que no habíamos visto en competición»

Sadiq «Ha bajado un pelín mientras Mikel lo está haciendo bien y André está en un gran momento»

Con unos u otros, el objetivo claro sigue siendo entrar en Europa, aunque Imanol recuerda que hablamos de un reto que comprende distintas ramificaciones y no renuncia a la más ambiciosa y atractiva de ellas. «Europa puede ser Champions, Europa League o Conference», advierte. El quinto (Athletic) está a siete puntos y el cuarto (Atlético), a nueve teniendo que afrontar la fase decisiva de la Champions. ¿Por qué no?, vino a decir Imanol. «Por qué no, si fallan los de delante, avanzar y ganar posiciones. Pero teniendo en cuenta que si no lo hacemos bien, los de atrás van a achuchar».

La respuesta a ese «por qué no» también la pone sobre la mesa el técnico. Ahora que cinco de los ocho partidos restantes se van a jugar en el Reale Arena, Imanol recupera la más que discreta estadística del equipo como local. Seis de catorce. El conjunto txuri-urdin sería noveno en la liga si contaran solo los partidos de casa. No obstante, el capitán de la nave prefiere jugársela ante su gente. «Claro que jugar cinco de los ocho que nos quedan en casa es una ventaja, aunque si miramos a los números no parezca. Es un plus tener a la afición contigo. Si queremos estar ahí arriba lo que tenemos que hacer es ganar los cinco».

El valor de la continuidad

Reitera el valor de lo que puede conseguir esta plantilla esta temporada. «Tengo claro que para un equipo dar continuidad a un nivel de resultados durante cinco años es lo más importante. No se trata de llegar un año a una final y ganarla y en el resto de años no entrar en Europa o no competir. Se trata de entrar durante cinco años consecutivos en Europa. Para mí, como entrenador, lo que más me llena es hacer historia con el club». En este camino, «queda mucho. De momento estamos ahí, pero vamos a ir partido a partido. A partir de ahí, ver qué hacen los demás. Afrontar los encuentros como si fueran una final. Ojalá que consigamos el objetivo que todos deseamos».

La primera piedra en el camino llega mañana con el Almería, visitante que no lo pondrá tan fácil como puede parecer. «Por algo serán últimos, pero es que han estado muchas veces muy cerca. Con Gaizka Garitano eran muy competitivos, y en muchos partidos se pusieron por delante, incluso ante equipos de zona Champions. Con Pepe Mel han ganado uno contra el Las Palmas y contra Osasuna perdieron pero tuvieron sus momentos y sus oportunidades. Tengo claro que no será fácil. Nos van a obligar a hacer un gran partido».

Reale Arena «Claro que jugar cinco de ocho en casa es una ventaja, aunque mirando a los datos no lo parezca»

Copa «Quiero felicitar al Athletic y a sus seguidores. Que lo disfruten. Eso queríamos, celebrarlo con los nuestros»

Imanol dará la convocatoria para el partido de mañana hoy después del último entrenamiento de la semana y la mejor señal de prosperidad es la de que no va a necesitar a ningún futbolista del Sanse para completar la lista, algo que a su vez agradecerá su colega en el filial Sergio Francisco. Brais, Carlos Ferández y Aihen serán las únicas bajas del primer equipo.

No es ajeno Imanol a la actualidad que llega desde el otro lado de la A-8. «He visto lo de la Gabarra, aunque tampoco mucho». Todo lo que ha rodeado a la final de La Cartuja le remueve cosas por dentro. «Peleamos por haber estado allí. No pudimos. Pero bueno, antes que nosotros se fueron otros muchos. Eso no quita para que fuera doloroso. Quiero felicitar al Athletic y sus aficionados y desearles que lo disfruten. Da envidia. Eso queríamos. Celebrarlo así con nuestra afición. Para eso tenemos que ganar otra final. Lo intentaremos el próximo año».

Pero antes, toca centrarse en la liga para culminar una temporada que puede volver a ser histórica. Con la mayoría de efectivos al cien por cien, será más factible.