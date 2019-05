Real Sociedad Garbiñe Etxeberria: «No todas las jugadoras que terminan contrato tienen una oferta» Michelena Garbiñe Etxeberria, directora deportiva, confía en «mantener el bloque de esta temporada» con algún fichaje de envergadura IMANOL LIZASOAIN Domingo, 26 mayo 2019, 22:11

La confección de la futura plantilla de la Real copó varias de las preguntas de la rueda de prensa de la renovación de Nahikari. De responder a esas cuestiones se ocupó la directora deportiva del equipo femenino, Garbiñe Etxeberria. «Desde la dirección deportiva estamos muy contentos por anunciar la renovación de Nahikari. Esta ampliación refuerza al equipo. Nahikari ha demostrado la clase de jugadora que es a lo largo de toda la temporada y solo podemos darle las gracias por haber apostado por la Real. Está siendo un momento difícil y a la par dulce de cara a formar la plantilla de la campaña 2019/2020. El club está apostando por el mismo bloque de esta temporada y seguimos trabajando en los refuerzos. Creo que estamos dando sentido al trabajo que se ha hecho a lo largo de estos quince años. Nahikari es nuestra referente y se ha convertido en una pieza importante para los realzales. Tenerle en el club es un valor enorme».

No solo Nahikari terminaba su compromiso con la Real este próximo mes junio. Otro nutrido grupo de jugadoras también, entre las que se encuentra Chini Pizarro. «No todas las jugadoras que terminan contrato en junio tienen una oferta sobre la mesa, pero estamos en negociaciones con la mayoría de ellas. No voy a anunciar nada hasta que no termine la temporada este martes en la Euskal Herriko Kopa. Tenemos un equipo competitivo y debemos mantener el bloque para mirar hacia arriba. Para ello, queremos potenciar al equipo con las jugadoras más potentes del mercado. Por otro lado, Gonzalo tiene un año más de contrato, no así su staff, que solo firmó por uno. Estamos negociando con cada uno de ellos y por nuestra parte no habrá ningún problema. Todos tienen ya una oferta sobre la mesa. Entiendo que vamos a llegar a un acuerdo con todos».

La contratación de Bautista

Carla Bautista, cedida esta temporada por el Atlético de Madrid, es otra de las jugadoras que, salvo sorpresa mayúscula y leyendo entre líneas las declaraciones de Etxeberria, vestirá de txuri-urdin la próxima temporada. «Es otra de las jugadoras que ha aportado muchísimo este año. Es una futbolista joven, internacional y con mucha progresión. Ya estamos negociando con ella y seguramente anunciemos una noticia sobre ella en las próximas semanas».