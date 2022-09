Dijo Koke, el capitán del Atlético, después del partido que merecieron ganar. Y la Real más. Pero solo con merecerlo no es suficiente como quedó reflejado. Un punto ha sacado la Real de sus dos primeros partidos en Anoeta ante dos enemigos de cuidado: Barcelona y Atlético de Madrid. Otros equipos llevan más, pero han tenido rivales más amables. Precisamente amabilidad poca la del cuadro colchonero, un equipo que para el potencial que tiene, juega muy por debajo de sus posibilidades y está más preocupado de pedir y sacudir que de pasar el balón al compañero.

Al fútbol se juega con el pie. Ayer lo importante fue la mano. Al Atlético se le anuló un gol a Morata por mano previa de Joao Félix. A la Real se le concedió, cuando Sadiq, tras rematar de cabeza, el cuero le da en el antebrazo. La diferencia es que el portugués quiere controlar y lo hace con la mano y el nigeriano lo hace de forma involuntaria, porque lo que quiere es darle con la cabeza. Bien por el colegiado. A los colchoneros, que se quejaron amargamente del arbitraje, se les ha olvidado de qué forma empató el año pasado en el Wanda con aquel penalti de Merino...

Los que sí emplearon bien las manos fueron los porteros. Oblak salvó a su equipo de que la Real fuera por delante y reaccionara de forma perfecta a un nuevo jarro de agua fría nada más empezar. Remiro estuvo sobresaliente con un vuelo increíble en la primera parte y una mano en la prolongación a Joao, que salva el punto. Esa es su labor. Ambos cancerberos tuvieron que irse satisfechos porque sus intervenciones impidieron los goles.

La Real va cogiendo algo de poso después de que el Barcelona aniquilara las opciones txuri-urdin en la segunda jornada. Los de Imanol fueron más metalúrgicos en un partido que es peor que ir al dentista porque el nivel de dureza que emplea el Atlético y las protestas de sus jugadores rompen el ritmo de partido. Cuando el balón corría, la Real dominaba. Tuvo opciones de ponerse por delante en la primera mitad con un Cho que puso en pie a la grada. Su velocidad y descaro van a dar muchos puntos, no hay duda.

Y la salida del último en llegar, el nigeriano Sadiq, fue otro chute de energía. Sin embargo, en los últimos minutos, sin estar a merced de los colchoneros –porque no es un equipo que avasalla– se veía más cerca el 1-2 que un triunfo local. La Real no pudo, ni supo montar una contra, aunque fuera para coger aire. La última ocasión fue el córner de Kubo que casi se convierte en gol olímpico. En tres días más. Y en Old Trafford.