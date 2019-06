Exrealista Juanmi: «Daré la vida para que las cosas salgan bien en este club con la leyenda que tiene» 00:41 Juanmi durante su presentación de su nuevo equipo / Real Betis El exjugador de la Real Sociedad ha sido presentado con su nueva camiseta y lo ha hecho visiblemente emocionado JESÚS SEVILLANO Sevilla Miércoles, 26 junio 2019, 17:14

Juanmi Jiménez, el primer fichaje del Real Betis para la temporada 2019-20 y ex de la Real Sociedad, ha sido presentado este mediodía por el club verdiblanco. El delantero malagueño, visiblemente emocionado, expresó, delante de varios aficionados presentes en el acto su felicidad por vestir la camiseta del Betis : «Agradezco al club el esfuerzo y la confianza, espero devolverlo a base de trabajo, humildad y goles. Estoy muy contento de estar en este gran club con la leyenda que tiene, daré la vida para que las cosas salgan bien a nivel individual y colectivo, ¡mucho Betis!». Tuvo también palabras de agradecimiento para su mujer: «Ella es la que está conmigo siempre. Voy a dar lo máximo por esta camiseta».

Además, el nuevo jugador bético vio cómo excompañeros como Rubén Pardo y Sergio Canales, con quien coincidirá ahora de nuevo en el Betis, le deseaban suerte en su nueva andadura en el Betis. De hecho, el malagueño, que ha firmado hasta 2024, reconoció ya en la sala de prensa que el cántabro le había hablado maravillas del club, de la afición y de la ciudad: «Con Canales tengo buena relación y es un gusto volver a coincidir con él, sólo me cuenta cosas positivas de este club y de sus aficionados. Elegí la opción del Betis en cuanto mi representante me la ofreció, no tuve dudas. Como rival ese estadio te pone la piel de gallina, el Betis es un sentimiento muy grande y queremos darle a la afición muchas alegrías».

En este sentido, Juanmi dejó claro que no le pesa la responsabilidad del gol, asignatura pendiente del equipo verdiblanco la pasada temporada: «No me preocupa este reto, lo asumo con naturalidad. No estuvo el Betis muy acertado en cuanto a goles, pero eso son rachas, los delanteros somos así, a veces la metemos con el culo y otras veces no entran. Todos vamos a contribuir a que la pelota entre y se consigan los objetivos». ¿Cuál cree Juanmi que debe ser el del Betis en la inminente temporada? «Debe ser pelear por entrar en los puestos de Europa, aunque sabemos que siempre es complicado. Sé que vengo a un gran club con presión, nuestro deber es dejarnos la piel para conseguir los objetivos», indicó el ex jugador de la Real Sociedad.