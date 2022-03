Joselu, más de medio Alavés

Decía Eduardo Galeano en su maravilloso y recomendable 'El fútbol a sol y sombra' que «el gol es el orgasmo del fútbol. Y por desgracia, cada vez es menos frecuente». Así se sienten en Gasteiz. Los aficionados del Deportivo Alavés solo han llegado al éxtasis en 21 ocasiones en lo que llevamos de liga, un número muy pobre para un equipo que lucha por no descender al infierno de Segunda División. Los de José Luis Mendilibar tienen serios problemas para marcar y se encomiendan a un Joselu Mato que él solito no puede con todo. Nadie le acompaña. Se siente solo.

Joselu nació en Stuttgart, aunque se siente gallego al mudarse con su familia a Pontevedra con cuatro años. Desde que comenzó a dar patadas en el Silleda gallego siempre ha estado ligado al gol. Casi treinta años después, la historia no ha cambiado. El delantero estuvo cerca de salir traspasado al Sevilla, pero pese a su rebeldía no pudo hacer las maletas y salir rumbo al Pizjuán. No pasa nada, toca hacer goles. El ariete suma 12 en competición doméstica de los escasos 21 que acumula el Alavés. Teniendo en cuenta que uno de ellos lo hizo Abraham (Granada) en propia puerta, el '9' firma el 60% de los goles de su equipo. Insuficiente para que el Alavés no salga de los puestos de descenso.

No será por su culpa. Sumando los goles de los 29 jugadores que se han puesto la camiseta blanquiazul esta campaña no alcanzan sus cifras. De los 20 equipos de Primera esto se repite solo en el Getafe puesto que Enes Unal con trece lleva más tantos él solo que el resto de los azulones.

Así las cosas, solo acompañan a Joselu Laguardia (2), Loum (2), Pere Pons, Luis Rioja, Édgar Méndez y Escalante. Esas cifras acreditan al Alavés como el equipo con menos goles anotados de toda la categoría -21 dianas en 27 partidos-. El Levante, colista a cuatro puntos de los gasteiztarras, tiene ocho más que los de Mendilibar. No es en el único guarismo negativo en el que sobresalen los vitorianos puesto que no hay un equipo que tenga menos goleadores diferentes que el Deportivo Alavés -solo siete jugadores han visto puerta-.

Un islote en ataque

Desde que Lucas Pérez abandonó Mendizorrotza nadie acompaña a Joselu en la punta de ataque. Mendilibar alterna su habitual 4-4-2 con una especie de 4-1-4-1 en la que Joselu es un islote. Ninguno de los delanteros está cumpliendo con las expectativas. Los dos extremos Rioja y Édgar solo suman un gol mientras que Pellistri, Sylla, Guidetti, De la Fuente o el recién llegado Manu Vallejo no han estrenado su casillero. El técnico de Zaldibar, en todo caso, tiene una de las plantillas más justitas de Primera y salvo Joselu no hay nadie capaz de marcar las diferencias.

Pese a cuajar un gran partido ante el Sevilla (0-0), los babazorros llegan al Reale Arena con necesidad. Deben empezar a sumar de tres si no se quieren descolgar. Difícil con la mala puntería que tienen sus arietes. Necesitan 12,5 remates para hacer gol.

Los de Imanol, pese a todo, no se pueden fiar de un rival peligroso. En el encuentro de la primera vuelta el Alavés rascó un punto gracias al gol precisamente de Joselu, que desde los once metros igualó la contienda. Pese a que también hay que meterlos, la mitad de sus tantos -seis- han llegado desde el punto de penalti. Pero también tiene más armas. Es el jugador que más duelos aéreos gana de la liga, juega bien de espaldas, tiene capacidad de asociación y un gran disparo. En definitiva, Joselu es más de medio Alavés.