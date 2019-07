Real Sociedad Bautista dice que no dudó cuando supo del interés del KAS Eupen Jon Bautista, con la camiseta de su nuevo equipo. Uno de los motivos fue la gran competencia que hay en la Real, donde probablemente no hubiera tenido tanto tiempo para jugar A.V. SAN SEBASTIÁN. Martes, 16 julio 2019, 08:15

Jon Bautista ha confesado en Bélgica que no dudó «un segundo» cuando supo del interés del KAS Eupen en contar con él. «Un motivo fue la gran competencia que hay en la Real, donde probablemente no hubiera tenido tanto tiempo para jugar. Así que no dudé un segundo, cuando la oferta de KAS Eupen llegó por una temporada en la Liga Pro de Bélgica. Estoy contento y haré todo lo posible para desarrollarme como jugador».

El delantero admitió que otra de las razones para decantarse por el KAS Eupen es la presencia en el banquillo del donostiarra Beñat San José. «Le debo mucho porque fue él quien me convirtió en delantero. Antes de eso jugué en casi todas las posiciones. Pero Beñat San José me puso de delantero centro donde he jugado».

Sus primeras sensaciones en Bélgica han sido positivas. «Me he sentido bien en Eupen desde el principio. Uno siente que hay un buen espíritu aquí y que todos tienen un objetivo común: la directiva, los jugadores, el personal y todo el club reman en la misma dirección. Y así he podido integrarme bien desde el primer día». Su objetivo en Bélgica pasa por ayudar al equipo a consolidarse en la máxima categoría. «El club está ahora en la Primera división por cuarta vez consecutiva. Todos los que estamos en el equipo queremos seguir desarrollándonos, pero sobre todo queremos avanzar como equipo. El objetivo es hacerlo mejor que el año pasado y asegurar la permanencia pronto».