«No creo que se vaya a ir nadie, la intención que tenemos es reforzar el equipo»

La clasificación para la Champions League ha puesto en el ojo de los grandes clubes de Europa a varios de los mejores jugadores de la Real. Hace diez años, tras quedar cuartos con Montanier, el Real Madrid fichó a Illarramendi y una temporada después Griezmann y Bravo acabaron en el Atlético y el Barcelona, respectivamente. El presidente blanquiazul está tranquilo y no cree que nada de eso vaya a suceder por dos motivos: porque hay un buen equipo y porque los jugadores quieren quedarse.

- ¿Teme que puedan ficharle a algún jugador?

- Cuando vienen a por un futbolista poco puedes hacer, pero no creo que se vaya a ir nadie de la Real Sociedad. En la celebración del domingo en el Metropolitano, cuando les veías gritar 'Real, Real' en el vestuario, no daba la impresión de querer irse nadie. Por nuestra parte no vamos a abrir ninguna puerta. Estamos contentos con el equipo que tenemos y nuestra intención es reforzarlo. Tenemos jugadores jóvenes y otros con más experiencia. Hay que ver que Le Normand y Merino son de 1996, Zubeldia y Oyarzabal de 1997, Zubimendi de 1999... Hay una camada que entra en la mejor edad para un futbolista y tenemos que aprovecharlo.

- El nombre que más ha sonado es el de Zubimendi, sobre todo desde Barcelona. ¿Está a buen recaudo aquí?

- Nadie me ha dicho que quiera comprar a Martin Zubimendi. Yo creo que se va a quedar en la Real Sociedad porque no me parece que quiera salir. El capital más fuerte que tiene el club es el deseo de los jugadores de seguir en el equipo. Martin quiere jugar la Champions con la Real y no tenemos ninguna intención de que se vaya al Barcelona ni a ningún otro equipo.

