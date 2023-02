Real Sociedad Jokin Aperribay siempre se ha mostrado contrarioa esta competición El presidente realista dijo en la Junta de 2020 que «no lo compartimos; no sé para quién es mejor, pero para los aficionados, desde luego que no»

La «amenaza» de la Superliga sobrevuela la actualidad futbolística desde hace más de un lustro, a pesar de que no fue hasta abril de 2021 cuando se intensificó el debate cuando una docena de clubes anunciaron su intención de hacer realidad este torneo. Los equipos ingleses, el Atlético de Madrid, Inter y Milan se descabalgaron del proyecto, pero aún no se han desligado de él. El Real Madrid, el Barcelona y la Juventus continúan al frente.

El presidente de la Real, Jokin Aperribay, se pronunció sobre la Superliga incluso antes de que se hiciera público el comunicado de los doce clubes punteros. Fue en la Junta General de Accionistas de 2020. «No sé qué nos va a aportar que haya una competición en la que quedan equipos excluidos y que debilita a las ligas. Lo mejor para acceder a Europa es ganárselo en el campo la temporada anterior. Es un tema delicado. No sé para quién es mejor. Para los aficionados, desde luego que no. Nosotros no lo compartimos», mantuvo.

A continuación, también señaló que «luchamos por estar lo más arriba posible ante posibles cambios» reiterando nuevamente que «no lo compartimos para nada. Ha habido cambios buenos en las estructuras europeas, pero lo mejor que podría pasar a la afición es que se mantenga la importancia de las ligas», concluyó.