Jokin Aperribay (Deba, 1966) acaba de cumplir 13 años al frente de la Real Sociedad. El presidente que rescató al club de Segunda, lo salvó de su ruina económica e impulsó el Reale Arena que ha transformado socialmente a la entidad, ha saboreado en este año que termina el primer título masculino desde 1987, un sueño hecho realidad. Un buen momento para repasar la actualidad del club en esta entrevista en la que analiza los próximos desafíos de la Real tras volver a ser campeona.

-¿Ha sido 2021 el mejor año de su presidencia en lo deportivo?

-Ha sido un buen año. Nos hemos clasificado por segunda vez consecutiva para Europa, hemos ganado un título después de 34 años, el Sanse ha subido a Segunda y el tercer equipo a la Segunda RFEF, el equipo femenino ha sido quinto, su mejor clasificación histórica... No me quejo.

-¿Entonces no ha sido el mejor?

-Posiblemente sí, pero yo soy más de mirar al futuro que al pasado.

-¿Qué ha significado volver a ganar la Copa?

-En mi caso ha supuesto recordar la época de la Real campeona. Me acuerdo de las dos Ligas, la Supercopa, la Copa de Zaragoza, la final del año siguiente... Aunque en un contexto diferente a los ochenta por la pandemia, ha sido bonito recordar que somos un club campeón.

-En su día habló de la final como el inicio de una era de éxitos más que de la guinda a una etapa ascendente. ¿Ocho meses después, en qué ha cambiado la Real?

-La Real tiene jugadores muy importante nacidos entre los años 1995 y 2000, y ahora se plantea el reto de incorporar a esa generación con talento de entre 2001 y 2003 al primer equipo para seguir creciendo. Siempre hemos hablado de juntar generaciones para construir el futuro. Tenemos un equipo que ya ha ganado una Copa, que lleva dos años jugando en Europa y que quiere seguir creciendo a través de las experiencias y la suma del conocimiento. Si miramos el Real Madrid, su once habitual es bastante más veterano que el nuestro, lo que nos indica que tenemos un camino muy importante por desarrollar y que nos esperan años muy bonitos por delante.

-¿Está contento con estos cuatro meses de competición?

-Estamos en los puestos nobles con la fuerza de optar de nuevo a competir en Europa. El mes de diciembre ha sido el peor del año, pero son cosas que pasan en el fútbol. Y más en un equipo joven como el nuestro, que está adquiriendo experiencias. Para llegar a conseguir cosas importantes tiene que sumar esas vivencias.

-Imanol repetía mientras éramos líderes que al final estarán arriba los cuatro de siempre. ¿El techo para la Real es ser quinto?

-La Real tiene que tener muy claro su camino a medio y largo plazo. No puede andar cambiando de estrategia cada año porque no tiene economía para competir con los que están arriba. La ambición del club para pelear por logros muy importantes es máxima, pero ello pasa por juntar generaciones y acumular experiencias. El equipo tiene que ganar madurez y estamos en ese camino. Eso se ve en que no falla en los partidos importantes: el año pasado en Nápoles para seguir vivo en Europa, éste contra el PSV, la final de la Copa, los dos últimos partidos de estas dos temporadas para entrar en Europa en el Wanda y Pamplona...

-¿Por qué se ha vuelto a desinflar de nuevo en diciembre?

-Es algo para hablar con los técnicos, pero no me parece comparable lo sucedido este año con el pasado. Ha habido circunstancias en algunos partidos que nos han marcado: contra el Valencia y el Villarreal jugamos muchos minutos con diez, ante el Espanyol nos anularon un gol a Isak, el día del Betis cometimos errores... También los rivales ahora han sido más fuertes. Tenemos que cambiar la dinámica cuanto antes y reflexionar sobre lo que ha ocurrido, tanto este diciembre como el pasado, porque no es algo que podamos obviar.

-¿...?

-De todas formas, debemos convivir también con estos altibajos. En los últimos años la Real se ha manejado cada vuelta en los 30 puntos. Para llegar a Champions se necesitan alrededor de 70, lo que significa 35 por vuelta. Y para eso debemos dar un salto. Yo soy optimista porque me gusta imaginar que la Real puede moverse ahí en un futuro. Pero hay que aprender del camino para pasar de los 30 a los 35 puntos y de ahí a los 40. Será entonces cuando podamos plantearnos objetivos diferentes.

-Es decir, que este año la Champions es una quimera...

-No lo sé. Se necesitarán en torno a 32 puntos por vuelta y queda toda la segunda parte del campeonato. Todavía somos un equipo joven que necesita madurar. Januzaj tiene 26 años, Merino 25, Oyarzabal y Zubeldia 24, Isak y Zubimendi 22, Barrenetxea 19... La historia de la Real siempre ha sido así. Incluso el equipo campeón. Arconada debutó en 1975 y la primera liga se ganó en 1981, seis años más tarde. Y con él los Zamora, Satrústegui, Alonso... Incluso en 1987 vuelve a ser campeón de Copa. No estoy diciendo que aquello se vaya a repetir sino que tenemos que seguir creciendo y ser ambiciosos.

-¿20 goles en 18 jornadas no son pocos para un equipo con aspiraciones altas?

-No es algo que me preocupe porque nuestros delanteros han demostrado que tienen gol. También hemos mantenido muchas veces la portería a cero y no hay que olvidar que muchos atacantes han estado lesionados. Hoy en día, cuando paras es difícil volver al nivel anterior en poco tiempo. Aunque está claro que hay que ser más eficaces arriba.

-¿Hasta qué punto los resultados del último mes y medio han determinado la necesidad de reforzarse en este mercado?

-En nada. La conversación por Rafinha es anterior a diciembre. Otra cosa es que haya trascendido ahora. El análisis es trimestral y la conversación con el jugador se da en noviembre. Tenemos una generación de jugadores importantes nacidos entre 2001 y 2003 entre el primer y el segundo equipo y queremos darles paciencia y tranquilidad.

-Pero los problemas físicos de Silva sí que habrán influido, ¿no?

-No es fácil sustituir a un jugador como él cuando falta. Queremos pelear en todos los frentes y ya tenemos la experiencia del año pasado de cómo fueron de exigentes los meses de enero, febrero y marzo. No solo se trata de Silva. Merino y Oyarzabal también han estado lesionados en los puestos en los que puede jugar Rafinha. Todo influye. Queremos que haya jóvenes que tengan su último impulso en el segundo equipo.

-¿Por qué se han decantado por Rafinha?

-Es un jugador maduro, con experiencia en la Liga, que conoce a la Real, que tenía mucha ilusión por venir y que nos puede ayudar a conseguir los objetivos.

-¿En qué situación quedan ahora Roberto López y Robert Navarro con su llegada?

-En la misma. No podemos hacer valoraciones de jugadores de 20 años. Cada futbolista tiene su momento de entrar en el primer equipo. La Real está peleando por objetivos muy importantes y quizás lo que estemos haciendo es ayudarles para que lleguen más consolidados y ahora no tengan una responsabilidad extrema. No por sacar a un jugador más rápido va a llegar más lejos.

-Pero a Navarro sí le va a afectar que venga Rafinha porque le quitará minutos...

-Lo normal es que tenga más participación en el Sanse.

-¿Traer otro foráneo ahora no choca con la filosofía de cantera que promulga el club?

-En absoluto. El reto de la Real es incorporar a todo el talento que tenemos en el segundo equipo al primero. Con tranquilidad. Bien incorporados. No es hacer números sobre la procedencia de los jugadores. Creo que la experiencia de cómo lo hemos hecho con las generaciones del 1995 al 2000 ha sido muy buena, y no todos están jugando aquí. Bautista y Merquelanz están cedidos, por ejemplo. Es muy difícil competir de forma recurrente por los primeros puestos en la Liga. Y la Real, juntando generaciones, y con la experiencia y el conocimiento que va adquiriendo, lo está consiguiendo. Pero hay que tener paciencia con los Karrikaburu, Roberto López, Navarro, Urko y compañía. Tenemos que estar muy contentos con la calidad y cantidad que tenemos.

-¿Se plantean alguna otra llegada en este mercado?

-En principio, no.

-¿Cómo ha visto a las tres incorporaciones de verano, Ryan, Rico y Sorloth?

-Es el entrenador el que tiene capacidad para hacer los análisis correctos. Yo no me atrevo. Sí puedo decir que Sorloth, por ejemplo, comparte posición con un jugador como Isak, y que Ryan lo hace con Remiro, que lleva diez porterías a cero en 20 partidos. Diego Rico ha estado lesionado un par de meses y está trabajando para coger su mejor estado de forma. A mí lo que me transmite Imanol es que está muy contento con los tres.

-La Real ha variado su modelo de tener un portero titular y otro suplente para que compitan los dos en igualdad de condiciones, ¿a qué se ha debido?

-Depende de las características de los porteros. De su carisma y personalidad. También de los objetivos. Durante estos 13 años no siempre hemos peleado por estar en Europa. También depende de los entrenadores. Normalmente el portero suplente tiene capacidad para jugar más partidos de los que juega al cabo del año.

-¿Entiende las dudas que se han generado con Remiro?

-Yo no he visto ninguna duda. Remiro es un gran portero. La cantidad de puertas a cero que hemos logrado en estas dos últimas temporadas es excepcional y él ha tenido mucho que ver en ello.

-¿Qué tal va la renovación de Januzaj?

-Bien. Pero no nos tenemos que poner nerviosos, vaya bien o vaya mal. La Real tiene que hacer lo que estime oportuno.

-¿Va mal o qué?

-No. La conversación que teníamos pendiente con Januzaj la hemos tenido y estamos tranquilos.

-¿Le ve la próxima temporada en la Real?

-El tiempo lo dirá. Es un tema de voluntades. Él ha dicho que se quiere quedar y nosotros, que queremos que se quede.

-¿Cómo evolucionan los lesionados Nacho Monreal y Carlos Fernández?

-Los dos van bien. Tienen diferentes edades y lesiones, pero es posible que tengan el alta pronto. Enero y febrero pueden ser meses importantes para los dos. Otra cosa es el tiempo que necesiten para volver a jugar.

-¿Teme la exposición al mercado de hombres importantes como Oyarzabal, Merino o Isak?

-No podemos tener complejos. No podemos echarles en falta si no están y pensar en amenazas cuando están. Lo que hay que hacer es gestionar sus trayectorias. Tampoco tiene que ser malo que un jugador se quiera ir porque igual viene uno mejor. Son jugadores muy importantes pero no podemos estar pensando en eso, sino en hacer un equipo mejor cada temporada.

-¿Qué espera del primer equipo en 2022?

-Que continúe la línea que trae. En la Liga queremos estar de forma recurrente en Europa pero peleando con la máxima ambición. La Real tiene que seguir trabajando hasta ser campeón de Liga -dice elevando el tono-. No podemos pensar en que hay objetivos inalcanzables o que son para otros. Tendremos menos recursos, sí, pero nos esforzaremos al máximo para ganar cada partido. Quizás para esta temporada no nos dé, pero vete a saber dentro de cinco años... No sé si el mejor camino es irse contentos en mayo porque hayamos conseguido el objetivo marcado.

-¿Era irreal ir líderes hace un par de meses?

-No, porque íbamos primeros. Ahora habrá que optar a ser más veces primeros... La Real pierde una Liga en Sevilla en el penúltimo partido en 1980 y no cambia de entrenador ni de camino. Sigue apuntalando lo que hace bien y después gana dos Ligas. Las cosas tienen un proceso.

-¿Dará la Real este año ese salto de calidad que tiene pendiente en Europa históricamente?

-En estos dos años, y contando con la eliminatoria de febrero, habremos jugado contra el Manchester United, Nápoles, Mónaco, PSV y el Leipzig. Equipos de Champions. Y salvo en el partido de Turín, que fue una mala noche, hemos competido muy bien. Eso es aprendizaje. No sé cuándo vamos a saltar ese listón que nos falta pero tengo claro que estamos en el buen camino para hacerlo. Salvo en los ochenta, hemos ido a Europa de forma puntual y así es difícil adquirir esa experiencia que falta para llegar lejos en estas competiciones.