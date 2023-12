Jokin Aperribay: «Ningún tío del Betis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en Anoeta»

Iraitz Vázquez San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 14 de diciembre 2023, 21:03 | Actualizado 21:11h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, no ha esquivado la polémica surgida esta semana tras la decisión de no enviar entradas al Betis para el encuentro de este fin de semana en Anoeta. El máximo mandatario txuri-urdin ha terminado su intervención en la Junta de Accionistas de este jueves señalando que «me da igual que me pongan las sanciones que sean. Esto no es serio» después de que Facua-Consumidores en Acción comunicara que ha interpuesto una denuncia contra el club ante Kontsumobide por «discriminar por razón de origen y/o lugar de residencia» a los aficionados verdiblancos.

Durante la intervención, Aperribay ha recordado la figura de Aitor Zabaleta, de cuyo asesinato se han cumplido 25 años y que será homenajeado durante el encuentro ante el Betis: «Si yo pudiese hablar con Aitor le contaría que casi ganamos una Liga en 2003, que bajamos, que ganamos dos Copas, que hemos vuelto a Europa... Él, Aitor, está en nuestros corazones». Pero el momento más inesperado de la tarde ha llegado con el cierre de su discurso. Aperribay se ha puesto serio y a los presentes en el Kursaal les ha pillado por sorpresa con una contundente frase: «Ningún tío del Betis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en Anoeta», ha dicho al finalizar. Los accionistas presentes en la Junta han aplaudido su intervención. Homenaje Por su parte. Facua considera que es «totalmente inaceptable» el argumento expuesto por Jokin Aperribay, de no vender entradas a la afición bética para que no suceda el episodio del pasado año en el que entre algunos aficionados verdiblancos se colaron seguidores ultras del Atlético de Madrid. El presidente de la Real explicó que este domingo se rendirá homenaje a Aitor Zabaleta y que el club «prioriza» estos actos y evita que lleguen aficionados radicales no enviando entradas a la afición bética. Facua considera que este gesto supone «criminalizar a toda la afición bética». El Real Betis Balompié, en respuesta a la decisión adoptada por la Real Sociedad, anunció este miércoles a través de un comunicado que tampoco venderá entradas a la afición visitante para el encuentro que volverá a enfrentar a ambos equipos en la segunda vuelta del campeonato en el estadio Benito Villamarín.

