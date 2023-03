Jokin Aperribay : «Si queremos ganar la Europa League, hay que empezar desde hoy»

Jokin Aperribay ha atendido en la mañana de este jueves a los medios de comunicación desplazados a Roma, Italia, por motivo de la ida de los octavos de final de la Europa League. El máximo mandatario de la Real Sociedad ha señalado que «si queremos ganar la competición hay que ganar a muchos equipos, y hay que empezar desde hoy».

Preguntado por cómo ve al equipo, ha respondido sincero que «no te puedo decir cuáles van a ser las claves del partido porque Imanol las sabe mucho mejor, pero me han dicho que la Roma es un equipo fuerte. Por lo que sé internamente, el equipo viene bien a pesar de que los últimos resultados no hayan sido los mejores. Además, que la Roma acumule veintiocho llenos consecutivos en el Olímpico da grandeza a la eliminatoria».

«Es muy difícil organizar viajes para el club»

Aperribay ha sido cuestionado por si el club ha podido organizar viajes a través de su agencia para los aficionados vistos los problemas que está habiendo de huelgas en Francia y retrasos como en el aeropuerto de Loiu y por el enfado que pueda haber entre varios seguidores. Ha señalado que «yo no me he cruzado con ningún aficionado enfadado aquí en Roma. Es muy difícil organizar viajes por la poca antelación que había desde que supimos cuál era la eliminatoria y, además, uno de los factores es la huelga y los problemas que hay en el espacio aéreo francés».

Ha agradecido a los txuri-urdin desplazados «las matadas que se pegan» para ver al equipo a través de continente. «Es una faena y una pena los aficionados que están tirados en los aeropuertos», y ha desvelado que le recomendó a un amigo «no viajar el último día, porque siempre hay problemas, suele pasar. Nosotros ya salimos el miércoles con retraso y pensamos: 'mañana hay follón'. Son problemas muy difíciles que resolver para la Real», ha concluido.