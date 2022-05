Javier Clemente ha vuelto a realizar unas polémicas declaraciones aconsejando al Athletic reducir la edad de captación en los chavales de Gipuzkoa. El técnico habla del Athletic en primera persona. «Tenemos que reducir la edad de vigilancia de los chavales. Nosotros fuimos dos años campeones de Liga sustituyendo a la Real, que llevaba dos años siendo campeona, y no fichamos ningún jugador de la Real Sociedad. Quiero decir que si el vecino está muy fuerte, tú no le vas a fichar nada porque es fuerte. Entonces lo que tienes que hacer es reducir la edad, y buscar en Pamplona, Azpeitia, Irún... reducir la edad de captación», ha declarado en una entrevista en Onda Vasca.

El que fuera entrenador de la Real prosiguió diciendo que «tenemos enfrente a la Real, que lleva 4 o 5 años ya encima nuestro y con más dinero de LaLiga que nosotros. Quiere decir que comprarles jugadores es imposible porque tienen más dinero que nosotros. Y si tienen más dinero que nosotros, no compramos», apostilló.

El de Barakaldo también fue preguntado hace un mes por Jon Karrikaburu y su cláusula de rescisión de 60 millones de euros. «Cuando pagas esos dinerales por un futbolista tiene que ser por un jugador que ya está contrastado. El problema está en por qué Oyarzabal está en la Real Sociedad y no está desde hace 10 años en el Athletic Club, o por qué Karrikaburu lleva 6 años en la Real y no está en Lezama. Cuando tenían 15 años igual no era tan difícil haberlo conseguido como ahora».