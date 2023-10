Javier Aguirre: «¿20 años perdiendo en Anoeta? Ya me desanimaste, cabrón»

Con su particular sentido del humor y sus respuestas sinceras y directas, el técnico del Mallorca, Javier Aguirre, ha comparecido ante la prensa en la previa del duelo entre su equipo y la Real Sociedad. Una visita, la de Anoeta o el Reale Arena, que históricamente se le ha atragantado al equipo bermellón. La racha es muy negativa para ellos, tanto que el técnico mexicano ha lanzado un suspiro al conocer el tiempo que lleva el Mallorca sin sumar en San Sebastián. «¿20 años perdiendo? Ya me desanimaste, cabrón», le ha respondido con una carcajada a un periodista.

Pero el propio periodista no ha terminado ahí su pregunta y ha añadido que el último en marcar fue Ariel Ibagaza en 2007. «¿Algo más para acabar la sesión de psicoanálisis?», le ha cortado Aguirre. El técnico mexicano piensa romper esa estadística y considera que su equipo disputó la temporada pasada «buenos encuentros» contra la Real, aunque reconoce que en los duelos de Liga y Copa del Rey, los txuri-urdin fueron mejores.

El dato a romper en Anoeta 📈 🤣 pic.twitter.com/s9BFfyaisc — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) October 20, 2023

El técnico bermellón ha tenido palabras de admiración hacia el club donostiarra y su entrenador Imanol Alguacil. «Es un entrenador que me encanta. Comprometido con los colores y un ejemplo a seguir. Admiro a Imanol», ha confesado el entrenador azteca. Aguirre cree que la Real «juega bien a fútbol» pero también controla otros aspectos del juego. Y ha valorado el trabajo de Take Kubo, antiguo jugador del Mallorca: «Ver a Take así me da mucho gusto, es sensacional».

Aguirre ha adelantado que probablemente vaya a plantear una defensa de cinco mañana sábado en Anoeta, aunque no ha descartado que en algún momento varíe y vuelva a colocar una línea de cuatro atrás. «Hemos entrenado bien y puede ser la opción», ha explicado.