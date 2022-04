Januzaj, triste por la muerte de Mino Raiola: «R.I.P Boss»

Tras varios días ingresado en el hospital San Rafael de Milán en estado grave, este sábado se ha confirmado el fallecimiento del agente de futbolistas Mino Raiola a los 54 años. «Con infinito dolor anunciamos la muerte de Mino, el más extraordinario agente de siempre. Mino ha luchado hasta el último instante con todas sus fuerzas como hacía para defender a los futbolistas», ha comunicado la familia de la víctima en redes sociales.

R.I.P BOSS 🙏🏻❤️ we will miss you !! pic.twitter.com/R7eTCPCC7O Adnan Januzaj (@adnanjanuzaj) April 30, 2022

Además de Haaland, Ibrahimovic, Pogba o Donnarumma, el agente italiano también representaba al jugador txuri-urdin Adnan Januzaj. El belga no ha dudado en mostrar su apoyo a la familia de Mino Raiola y su dolor ante la triste noticia en sus redes sociales. «R.I.P Boss, we will miss you (D.E.P jefe, te echaremos de menos» han sido las palabras del jugador blanquiazul acompañadas de una foto de ambos abrazados.

Pésame de la Real Sociedad

La Real también ha querido mostrar su pésame por la muerte del representante italiano. «La Real quiere expresar su más sentido pésame y condolencia a los familiares y allegados de Mino Raiola, representante de nuestro jugador Adnan Januzaj, fallecido en el día de hoy a la edad de 54 años.», ha sido el mensaje que ha compartido el club txuri-urdin en sus redes sociales.